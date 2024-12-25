80歲免評巴氏量表可聘外籍看護 洪申翰：後果非大家樂見

立法院近期將審查「就業服務法」修正草案，擬開放80歲以上民眾免巴氏量表評量即可申請外籍家庭看護工，社會正反意見兩極。勞動部長洪申翰今天表示，目前要通過的版本讓大家有疑慮，移工非無限制的資源，在競合關係中，重症、重度照顧需求的家庭恐面對更多挑戰與困難，「不是大家樂見的事情」。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌表示，移工屬於有限的人力資源，在人力限制下，家庭看護工的申請應回歸實際照顧需求評估，若單純年齡判斷，恐怕不貼近實際照顧需求。

他說，勞動部過去嘗試推動以多元免評代替單一評估標準，去年10月開放3類對象免評，包括使用長照服務連續6個月以上、輕度失智症、擴大增加重度呼吸，障礙及中度吞嚥障礙等中重度特定身心障礙，自去年10月至今年10月，已新增14.5萬人具免評資格，其中7.4萬人聘僱看護工，這之中有5.1萬人年齡為80歲以上，代表現行做法已相當程度回應家庭照顧的實際需求，勞動部也會持續滾動檢討是否有擴大免評的空間。

陳世昌說，立法院版本擬全面放寬80歲以上民眾都能申請外籍家庭看護工，一但擴大申請資格，將多達53萬人適用，除移工多了很多工作選擇，有可能棄重擇輕，長輩也可能產生照顧依賴，導致生活自主能力受影響，民團顧慮並非無道理，盼立院考量多方價值跟想法，勞動部也會審慎評估修法結果。

洪申翰強調，這是專業議題，必須審慎討論，這段時間看到很多專業組織提出聲明、擔憂，而他的態度很簡單，專業問題就該專業處理，希望各方能坐下好好討論，勞動部也非常樂意替有照顧需求的家庭做更多考慮，但必須斟酌方法上會不會產生副作用、不樂見的後果。

他說，目前立院要通過的版本，確實讓大家有憂慮，移工不是無限制的人力資源，在競合關係中，很可能讓最有照顧需求的家庭面對更大的困難，這非大家所樂見。