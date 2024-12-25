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石頭科技跨足潔衣市場 全新AI洗脫烘洗衣機羊毛也能烘

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
H1原價59,980元，上市優惠價39,980元。圖／樂視達提供
H1原價59,980元，上市優惠價39,980元。圖／樂視達提供

看準現代小宅需求，石頭科技正式跨足洗衣市場，首推全新洗脫烘滾筒式洗衣機系列，將創新技術融入居家生活，並與小宅空間完美契合，帶來潔淨又便利的居家新體驗。

石頭科技洗脫烘洗衣機H1與H1 Neo採用的是「分子篩」低溫烘乾技術，運用沸石強大的吸濕能力，有別於市面常見的冷凝式或熱泵式烘乾技術，可以達成低溫高效吸水，同時維持精巧機身的目標。「分子篩」技術透過50℃的精準溫控，可輕鬆應對各種材質的衣物，特別是對於羊毛與真絲材質設計37℃低溫烘乾模式，都能有效的保持柔軟、不縮水、不褪色，實現居家護衣的功效。

另外，溫熱的「空氣洗」模式，則是利用60℃循環溫熱空氣深入衣物纖維，輕鬆去除衣物殘留的頑固異味，冬天吃火鍋、烤肉也不怕，讓衣物時刻保持清新舒爽。搭配「銀離子」抗菌技術，以高溫有效去除99.99%的過敏原，全面升級衣物潔淨效果，更通過TUV防過敏認證，為過敏族群提供全面呵護。

2款機種均搭載25種洗烘模式，運用AI洗烘精算系統，以及自動投放洗衣精和柔軟精的便利設計，可根據不同的衣物材質精準調整洗滌與烘乾模式，更可透過APP自訂專屬洗烘需求。

針對民眾越來越注重的機體潔淨，新機配備桶槽6重清潔系統，包含毛絮濾網自清潔功能，銀離子抑菌、高溫桶槽清潔、全機自動烘乾，智慧噴淋系統、抗菌防霉膠條，不需手動清理毛絮或殘留物，也能保持機體內外的清潔。

面對母嬰族群、對不同材質服裝清潔有高標準的特殊需求，石頭科技另同步推出迷你洗脫烘衣機，具備TUV母嬰級認證，同樣搭載精準的AI洗烘精算系統，滿足注重健康洗滌衣物的媽咪寶寶，也適合追求健康的運動族群，方便將貼身衣物或嬰兒衣物分類另外清潔，還可真絲洗烘，帶來更加省時、安心的淨衣新體驗。

石頭科技獨家搭載全新「分子篩」低溫烘乾技術，為居家衣物烘乾帶來全面的升級。記者黃筱晴／攝影
石頭科技獨家搭載全新「分子篩」低溫烘乾技術，為居家衣物烘乾帶來全面的升級。記者黃筱晴／攝影
迷你洗衣機具備TUV母嬰級認證，並含有真絲洗烘功能，有效遠離過敏因子。記者黃筱晴／攝影
迷你洗衣機具備TUV母嬰級認證，並含有真絲洗烘功能，有效遠離過敏因子。記者黃筱晴／攝影
H1搭載25種洗烘模式，可透過全彩觸控面板輕鬆點選操作，或使用APP自訂專屬洗烘模式。記者黃筱晴／攝影
H1搭載25種洗烘模式，可透過全彩觸控面板輕鬆點選操作，或使用APP自訂專屬洗烘模式。記者黃筱晴／攝影
迷你洗衣機1公斤/0.5公斤的精緻容量，解決嬰幼兒、私密衣物、運動服飾等特殊潔衣需求。記者黃筱晴／攝影
迷你洗衣機1公斤/0.5公斤的精緻容量，解決嬰幼兒、私密衣物、運動服飾等特殊潔衣需求。記者黃筱晴／攝影
H1 Neo原價39,800元，上市優惠價29,980元，2025年2月28日前下單加碼送德國Persil洗衣精1.5L。圖／樂視達提供
H1 Neo原價39,800元，上市優惠價29,980元，2025年2月28日前下單加碼送德國Persil洗衣精1.5L。圖／樂視達提供

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