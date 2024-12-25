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跨年賞煙火、追曙光 醫：寒流急凍最怕這2件事

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民眾跨年賞煙火、追曙光，醫師提醒，寒流急凍要做好禦寒保暖，避免引發心血管疾病。本報資料照片
民眾跨年賞煙火、追曙光，醫師提醒，寒流急凍要做好禦寒保暖，避免引發心血管疾病。本報資料照片

耶誕節氣溫稍微回暖，民眾準備衝一波，計畫出遊狂歡，國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃奭毓表示，小心「溫差變化」，增加心臟病及急性中風的機會。他提醒，寒流急凍，戶外活動要注意脫水及低血糖症狀，冬天仍要適時補充水分、正常飲食，避免血液過於黏稠。

低溫是心血管疾病的大敵，血管也有熱脹冷縮的特性，遇寒一收縮，便會引起血壓升高。黃奭毓說，而即使沒有三高的人，也會因為抽菸、熬夜、壓力大、作息不正常等因素，突然因低溫而使血管劇烈收縮，增加血液凝固的機會，產生血栓、形成心肌梗塞。

黃奭毓指出，天氣一變冷，對心臟壓力就大，低溫容易讓交感神經、自律神經失衡，身體調節體溫的功能也逐漸減弱，所以一定要做好禦寒措施。接近跨年時刻，年輕人常仗著身體好，看完煙火之後，接著衝去迎新年曙光，接續燃燒體力的戶外活動，若保暖不足、攝取水分不夠，可能發生脫水、低血糖。

黃奭毓強調，年輕人跨年之前，行程大多安排聚會吃大餐，這時血液要集中到胃部消化食物，血壓也會跟著升高。再加上看煙火、倒數的興奮心情，生理及心理刺激，可能造成頭昏甚至暈倒。

年輕人常仗著身體好，忽略保養禦寒之道，跨年的前一天，一定要作息正常，避免讓身體連續處於疲累狀態，心臟也會受不了。另外，國健署也提醒，歡慶佳節應做好戶外保暖，避免喝酒暖身、取暖燙傷的NG行為，以防範低溫帶來的健康影響。

國健署署長吳昭軍表示，冬至剛過，將迎來最冷的小寒和大寒節氣，民眾除了出門旅遊，也要多加留意家中長輩的保暖狀況，確認是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，同時注意自身心血管健康。對於有服藥需求者，一定要遵循醫囑、規律服藥，做好疾病管理控制。

冬季5招保暖護心

1.健康飲食：遵循「三低一高」飲食原則，少油、少鹽、少糖及高纖，避免因過節聚餐暴飲暴食。

2.規律運動：每周累積150分鐘的中度身體活動，例如:快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

3.定期健檢：可透過國健署提供的成人預防保健服務，定期健檢掌握自身的健康數據。

4.控制三高：持續監控自身三高數據，建議血壓值≦120／80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70至99 mg／dL。

5.科學算病知風險：國健署建置「科學算病館」慢性病疾風險評估平台，民眾可輸入健檢報告數據，掌握未來10年內罹患5種慢性疾病的風險，包括冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等。

低溫 保暖 國健署

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