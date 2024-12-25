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化粧品新制將上路 不得添加含PFAS等9項成分

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署公告，明年起禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供消費者試用，含9項禁用成分的化粧品。記者賴昀岫／攝影  
衛福部食藥署公告，明年起禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供消費者試用，含9項禁用成分的化粧品。記者賴昀岫／攝影  

漢堡內層紙、微波爆米花紙袋內層等，為了防油會添加全氟烷基化合物（PFAS)，防曬隔離化粧品中也會添加，環境部已公告列管多種PFAS物質，衛福部食藥署公告，明年起禁止製造、輸入或提供消費者試用等，含5種PFAS的化粧品，違者最高處500萬元罰鍰；食品部分，將蒐集國際資料，後續擬規畫包材稽查專案。

PFAS屬於環境荷爾蒙，進入人體後會干擾正常的內分泌系統運作，成人過量暴露可能導致膽固醇及肝酵素升高、睾丸癌及腎癌發生機率增加、生育能力降低、免疫系統抑制以及甲狀腺疾病；新生兒過量暴露則會有出生體重下降、早產、神經發育及生殖功能障礙等危害。

為配合國際間化粧品管理趨勢，衛福部今年3月21日公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增9項禁用成分，其中共5項為PFAS、過敏物質3種、藥品成分1種，將自明年元旦上路，醫療器材及化粧品組簡任技正吳正寧指出，屆時業者禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供消費者試用含該等禁用成分化粧品。

副署長王德原表示，PFAS有阻隔油水特性，常用於產品包裝，可能出現在防曬、隔離等化粧品，由於歐盟目前已禁用含PFAS成分化粧品，我國跟進；吳正寧補充，違者可依化粧品衛生安全管理法，處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，最高可處停業或廢止相關登記事項。

食品方面，副署長林金富指出，PFAS因為有防油的特性，過去會被用來當作食品的紙製包材，環境部公告逾500種禁用的PFAS，如業者有使用到，食藥署會依照食安反第16條規定，會要求下架回收，並要求業者限期改正。

林金富說，目前歐盟針對雞蛋、魚肉、水產品、羊肉、豬肉等，訂有PFAS檢驗標準，食藥署在民國100年和112年，有做過國人暴露風險調查，目前看來並無顯著差異，將持續關注相關風險，預計明年會增加模擬接觸包裝容器具中PFAS的稽查專案，檢驗用來盛裝食物的包材，是否會溶出PFAS。

防曬 隔離 食藥署

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