冬季限定美景 大雪山國家森林遊樂區楓紅率9成
今天耶誕節，2025新年也即將到來，大雪山國家森林遊樂區的楓紅景觀也進入巔峰狀態，讓整個山頭染上了一片迷人的紅色。農業部林業及自然保育署表示，自12月中旬開始，隨著大陸冷氣團來臨，一波波冷空氣南下使得楓葉變紅速度加快，楓紅率最高已達90%，天池也已有結冰的難得景象。
林業署台中分署表示，位於海拔2600公尺的小雪山資訊站周邊，楓紅率已達90%，其他景點的楓紅率也達85%，持續降溫的天氣不僅促進了楓葉的變色，也為大雪山增添一份浪漫的冬日氣息。
台中分署指出，近期氣溫仍低，且周五起大陸冷氣團來臨，平均氣溫約在5-16度間，天池已有結冰的難得景象，上山請做好保暖措施，穿戴保暖衣物、毛帽及手套，盡情享受這份冬季限定的美景。
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