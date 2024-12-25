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科博館恐龍穿蛙鞋背氣瓶 潛水裝盼傳達環境永續

中央社／ 台中25日電

氣候變遷、環境污染議題受關注。國立自然科學博物館內的暴龍今年換新裝，經民眾票選，最後「潛水裝」勝出，親子恐龍今天穿上蛙鞋、泳裝化身潛水員跟人魚，傳達環境永續主題。

科博館今天發布新聞稿指出，今年再度攜手實踐大學服裝設計學院為館內「機械暴龍」打造新行頭，並結合官方粉絲專頁開放觀眾票選。館長焦傳金表示，長期關注氣候變遷、環境污染等公共議題，今年恐龍變裝希望能傳達「環境永續」主題。

實踐大學設計學院團隊由院長許鳳玉領軍，與服裝設計學系老師王思豪、曾慈惠和7名學生共提出8款結合「環境永續」概念的設計。館內初選挑出「白化珊瑚捍衛戰士-盔甲裝」、「恐龍的生態警示-北極熊裝」、「地球救火隊-消防員裝」、「海洋保護者-潛水裝」4套製成3D建模渲染圖，11月在粉絲專頁開放網友線上投票，最後由「海洋保護者-潛水裝」脫穎而出。

「海洋保護者-潛水裝」主題鮮明、造型辨識度高，蛙鞋、氣瓶等潛水裝備，呈現陸地與海洋的反差感，奪下最高票。網友驚嘆「太可愛」、「我要看暴龍穿蛙鞋」、「想跟恐龍潛水」。

實踐服裝設計學系團隊分享「潛水裝」的發想理念，當地球受到污染時，恐龍也得穿潛水服親自「下海」清理海漂垃圾，呼籲民眾維護海洋清潔。另也為小暴龍打造「美人魚裝」增添趣味，營造奇幻氛圍；親子恐龍周圍會擺放水母及海洋垃圾等裝置，突顯「海洋保育」的重要性。

王思豪表示，團隊花費近2週時間構思，並與人工智慧聊天機器人ChatGPT討論、運用AI繪圖軟體演算，最終順利提交8套服裝初步概念圖。

恐龍 服裝

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