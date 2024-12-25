高鐵票價調漲？ 董事長江耀宗：還沒提構想 明年會增班

外界關注台鐵、高鐵票價是否調漲，交通部長陳世凱承諾，台鐵票價春節前凍漲，並呼籲高鐵要盡社會責任。台灣高鐵董事長江耀宗今出席2025「高速傳愛 助學計畫」記者會，針對票價調漲問題，他表示，目前還沒有提出這樣的構想，但明年會考量運能需求增班。至於增加幾班，他表示，「正在進行分析當中」。

日前陳世凱、江耀宗赴立法院備詢，民進黨立委李昆澤說，應多鼓勵民眾使用大眾運輸，而票價調整是很重要的議題，陳世凱承諾春節之前台鐵票價不會調漲，高鐵部分則還沒有看到提案；李昆澤反問「那就是想提案囉？」陳世凱說，希望高鐵負起公共運輸的責任。

江耀宗當時回應，因電價調漲，明年會增加電費3.6億元，高鐵一直在汰換高耗能，也實施節能駕駛，場站LED燈更換等。

江耀宗今再被問及票價調漲議題，他說「目前還沒有提出這樣的構想」。

另外，高鐵近期頻傳搶座爭議，對於明年是否增班，江耀宗表示，「會的，會考慮運量需求，調整運能」，必要班次加上去，提供旅客更好運能；至於增加幾班？江耀宗說，目前正在進行分析當中。