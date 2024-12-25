台日呼吸道病毒疫情爆發 專家：非每種疾病都有特效藥

國內流感、腸病毒疫情延燒，近期不少人赴日旅遊，在台躲過病毒，卻在日本染疫；專家指出，隨天氣轉換，不只台灣呼吸道病毒活躍，周邊國家也同處於病毒「百花齊放」狀態，疾管署發言人曾淑慧表示，不只台灣，國際流感疫情多處都處於上升趨勢，國人喜愛旅遊的日本，類流感疫情升溫，籲國人應盡速接種疫苗防範。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，受到季節影響，日本現處於呼吸道病毒齊發狀態。若依照症狀在呼吸道發生位置區分，從鼻腔症狀的鼻病毒，還有流感、新冠、腺病毒、EB病毒會導致的咽炎，但各自表現症狀略有不同。例如腺病毒會導致結膜炎、膀胱炎，流感常見高燒症狀，EB病毒則會出現淋巴結腫大等。

王任賢表示，若是出現喉炎，一開始就有聲音沙啞等表現可能是副流感病毒；氣管症狀如咳痰嚴重則可能是人類間質肺炎病毒（人類偏肺病毒），沒有氣喘病史的人出現氣管表現則可能是呼吸道融合病毒（RSV）。然而，多數呼吸道感染不會出現肺部症狀，除非是新冠、流感重症。

王任賢呼籲，呼吸道病毒雖然多種，不是每個病毒都有特效藥，但不需要過度擔心、害怕，人類免疫系統會產生抗。民眾若有出現相關症狀應該戴口罩，注意呼吸道衛生跟咳嗽禮節，避免傳染給他人；但是無症狀正常的民眾，不建議配戴口罩作為常規預防，因為除非配戴N95口罩，否則防護效果都不大。