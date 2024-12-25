高鐵「高速傳愛助學計畫」 陳念琴任公益大使

台灣高鐵「2025高速傳愛 助學計畫」今年已邁入第16年，透過此計畫來深化共融教育，打造一般及身障孩童都能學習的場域，迄今已累積募款逾1.76億元，協助逾3.3萬名孩童學習，今年更邀請2024年巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴作為公益大使，盼乘客及社會大眾，自明年1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或掃QR code方式捐款。

高鐵今舉辦「2025高速傳愛 助學計畫」記者會，董事長江耀宗表示，高速傳愛助學計畫是高鐵重要的社會公益項目之一，是高鐵公司深耕在地的目標，也是未來ESG重要指標之一。過去15年率陸續與相關機構合作，包含讓所有需要學習、支持的團體，可以照顧身心障礙的孩童。

江耀宗說，高速傳愛助學計畫自2010年起辦理，提供平台進行募款，今年與中華民國唐氏症基金會合作，募得款項由合作單位統籌；計畫辦理迄今，已累計募款超過1.76億元，幫助超過3.3萬名孩子安心學習、快樂成長。

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠說，他本身是唐寶寶的父親，很清楚整個助學計畫對於身心障礙學童有多重要，不管是在社區、公托等，身障孩童都很難讓一般孩子父母親能接受，如何組造一個友善共榮的場地，不管對一般或身障孩童的學習，都是重要的議題，希望他們都能在平等的狀況下接受教育。

陳念琴說，運動本身也是接收到很多團體或社會的資源，運動員除拿好的成績外，最好的回饋就是參加這樣的活動，用自身的力量協助推動公益活動；她在與唐寶寶互動過程中，自己也得到很多鼓勵，因為一般人會遇到挫折，唐寶寶也會，在互動過程中彼此互相打氣、鼓勵，覺得感動。

高鐵表示，2025「高速傳愛 助學計畫」即將於元旦啟動，高鐵旅客及社會大眾，於1月1日至3月2日活動期間，可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款。