醫院麻疹群聚擴大+7 有醫師、護理師 接觸者破千人

我國上周發生麻疹醫院群聚事件，為越南境外移入個案返台就醫接觸引起。衛福部疾管署發言人曾淑慧今指出，該起群聚事件新增7名麻疹病例，都與先前越南返台個案相關，包含護理師3位、清潔人員1位、醫師1位、就醫接觸者陪病家屬1位，以及工務課人員，相關接觸者高達1014人，將監測到明年1月8日。

該起群聚事件指標個案為中部40多歲男性，11月到越南探親，12月返台因為為發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀就醫。上周疾管署已經公布4名相關麻疹確診者，分別為40多歲同班機旅客、30多歲就醫接觸者的陪病家屬、30多歲護理人員，以及30多歲環境清潔人員。

曾淑慧說，新增7名麻疹個案分別為20多歲醫院女性護理師3位、30多歲女性環境清潔人員1位、40多歲女性醫師1位、50多歲就醫接觸者的陪病家屬1位，以及20多歲男性工務課人員1位，7例個案分別於12月14日至19日間發病，12月17日至21日出疹。

曾淑慧表示，整起群聚事件迄今共計確診12例，衛生單位已掌握相關接觸者共1014人，本次群聚事件將監測至2025年1月8日。因應醫院麻疹群聚事件，院方已在19日召開因應會議，並啟動全院員工，含外包及福利社人員MMR疫苗施打計畫，針對經評估需接種MMR疫苗人員盡速安排完成接種共計1149人。

我國今年截至12月23日累計26例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中17例為國內感染病例，含4起群聚；另9例為境外移入病例，感染國家分別為航空器感染3例，越南、馬來西亞各2例，其餘為泰國、柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020年至2023年同期的0至2例，均為五年同期最高。

麻疹是一種高傳染性疾病，一人感染可以傳給20人，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

目前接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。