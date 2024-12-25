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台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「勤洗手」比戴口罩重要

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為診所外候診民眾。記者曾原信／攝影
圖為診所外候診民眾。記者曾原信／攝影

近日台灣日本都出現流感爆發期，醫師姜冠宇發文提醒民眾，以現在的天氣條件，病毒存活期限會延長很多，所以比起戴口罩，「多洗手更重要」，另外他也提醒，體弱的人應該要讓自己處於乾燥並陽光足夠的環境，要好好保護自己，盡量別前往人潮聚集的地方。

呼吸感染疾病 流感最不舒服

姜冠宇醫師在臉書發文，表示近期許多人生病感冒，主要是因為氣溫驟降，加上海島濕度高、陽光減少，導致病毒存活期延長，依現在的環境條件，咳嗽或打噴嚏，病毒存活一個禮拜都有可能，因此比起戴口罩，他認為「多洗手」更重要，不要因為怕冷而減少洗手，用熱水洗手也是很好的選擇。

姜冠宇指出，傳染病之所以有重症，是因為傳染數量夠多，加上有些人免疫力本就不好，因此出現極端值，而在呼吸道感染中，流感最不舒服，經常伴隨高燒、喉嚨痛、頭痛、全身痠痛的症狀，尤其對於長者而言更危險，病毒感染兩個禮拜後，會明顯降低巨噬細胞在肺泡濃度、降低細菌性肺炎的免疫力，對高齡社會的日本和台灣都是威脅。

體弱的人該怎麼自保? 醫生:處在乾燥並陽光足夠的環境

姜冠宇建議，體弱的人讓自己處於「乾燥並陽光足夠的環境」，比待在相對低緯度的地區非常重要，面對冬天，體弱的人更要好好保護自己，盡量別參加派對或聚會。

流感 醫師

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