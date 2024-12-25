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任唐氏症助學計畫公益大使 陳念琴：唐寶寶也積極好學

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
唐氏症基金會董事長林正俠（左1）表示，過去身心障礙孩童常被托育服務提供者拒收，基金會承接公托、親子館、非營利幼兒園等服務，盼透過專業嬰幼兒托育服務，為孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境。記者林琮恩／攝影
唐氏症基金會董事長林正俠（左1）表示，過去身心障礙孩童常被托育服務提供者拒收，基金會承接公托、親子館、非營利幼兒園等服務，盼透過專業嬰幼兒托育服務，為孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境。記者林琮恩／攝影

唐氏症基金會與台灣高鐵公司合作2025年「高速傳愛 助學計畫」，由巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴擔任公益大使，她出席記者會時表示，自己在指導孩子打拳，與拍攝宣傳影片過程中，感受到唐寶寶就和一般孩子一樣，有自己的個性，希望民眾多參與助學計畫活動，推動共融教育。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，過去身心障礙孩童常被托育服務提供者拒收，基金會承接公托、親子館、非營利幼兒園等服務，盼透過專業嬰幼兒托育服務，為孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境，也讓孩童學會尊重個體差異，接納身心障礙者。

「許多偏鄉地區孩子沒有機會加入早期療育，除資源不足外，也因為交通不便、隔代教養等原因，導致早療需求難被發現。」林正俠說，基金會在偏鄉導入早期療育資源，由老師帶著教具進入偏鄉，教導偏鄉父母、阿公阿嬤讓孩子及早接受訓練與刺激，幫助發展遲緩的孩子找到自己的成長步調。

台灣高鐵董事長江耀宗說，人們常對不一樣的事物感到陌生，並產生歧視與誤解，盼透過助學計畫，讓社會更加認識唐氏症孩子，接受多元差異，學習欣賞每個人的獨特性，讓身障孩子也能享有快樂學習、自由成長的能力，歷年計畫推動以來，已募得1.76億善款，鼓勵乘客透過列車椅背捐款信封、車站捐款箱持續挹注愛心，協助孩子弭平學習起點落差，共創充滿愛與希望的台灣。

陳念琴擔任教練教導唐寶寶翔翔和一般孩子學習拳擊，引導孩子學習拳擊禮儀，如賽前友好碰拳，讓孩子在運動中學會彼此尊重。她表示，這是自己第一次參與類似活動，身為運動員，接受社會許多支持，盼透過服務弱勢孩童回饋社會，與唐寶寶互動過程中，他們積極想學習的心態，也給予自己很多激勵。她也在服務過程中遇到一位有在練拳的唐寶寶，並相約看對方比賽。

巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴說，自己感受到唐寶寶就和一般孩子一樣，有自己的個性，希望民眾多參與助學計畫活動，推動共融教育。記者林琮恩／攝影
巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴說，自己感受到唐寶寶就和一般孩子一樣，有自己的個性，希望民眾多參與助學計畫活動，推動共融教育。記者林琮恩／攝影

偏鄉 唐寶寶 唐氏症

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