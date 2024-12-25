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年末三天至新北戶所指定元旦結婚 多樣特色賀禮拿回家

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新年即將到來，有些民眾會希望能登記元旦結婚，新北民政局鼓勵新人善用「指定結婚生效日」服務。圖／新北民政局提供
新年即將到來，有些民眾會希望能登記元旦結婚，新北民政局鼓勵新人善用「指定結婚生效日」服務。圖／新北民政局提供

新年即將到來，有些民眾會希望能登記元旦結婚，新北民政局表示，為鼓勵新人善用「指定結婚生效日」服務，只要在12月27、30、31日到戶所登記結婚，並指定2025年元旦為結婚生效日者，不僅可獲得戶所準備的限量賀禮，還可再獲民政局加碼文創好禮。

民政局表示，近年來為避免讓新人在結婚登記高峰期擁堵，力推指定結婚生效日服務，只要在結婚登記日前三個工作日內至戶政事務所登記，並指定結婚登記生效日便可完成，讓新人不只手拿好禮，也能更輕鬆舒適地享受結婚登記的辦理過程。

民政局指出，各戶所也都準備好禮，像蘆洲、鶯歌、汐止及五股戶所為新人準備了碗筷等餐具類的祝賀禮，象徵圓滿幸福、新婚快（筷）樂；泰山、瑞芳戶所則是準備了喜米，祝福新人幸福「米」滿；樹林幸福調味禮盒祝福新人「幸福調味、同甘共苦」，烹調人生百味。

三峽、中和及林口戶所準備了玻璃茶壺/杯組，祝福新人囍事滿壺，幸福滿杯；新莊、金山戶所則挑選了茶包，象徵對愛情炙熱的感覺；淡水及新店戶所則以沐浴組祝福新人永「浴」愛河。板橋及三重戶所是愛情神燈，象徵用燈照亮彼此，要祝福在元旦結婚的新人們一生幸福明亮。

民政局提到，特別的是，永和戶所挑選了一式兩款的「幸福1＋1」悠遊卡對組，卡片上使用六種國家的語言訴說著「我愛你」，代表著濃厚的愛意溫暖彼此，彷彿無時無刻都陪伴在身邊；土城戶所準備了幸福過好日萬年曆，要祝福新人日日是好日、幸福萬年。

民政局，在12月27、30、31日到戶所登記結婚，並指定2025年元旦為結婚生效日，除可獲得公所限量賀禮外，還可再獲民政局加碼「傳奇助孕金鏟子」、「平安虎冰霸杯」、「Q版平安虎識別證卡套」文創好禮三選一。

永和戶所挑選了一式兩款的「幸福1＋1」悠遊卡對組，卡片上使用六種國家的語言訴說著「我愛你」，代表著濃厚的愛意溫暖彼此。圖／新北民政局提供
永和戶所挑選了一式兩款的「幸福1＋1」悠遊卡對組，卡片上使用六種國家的語言訴說著「我愛你」，代表著濃厚的愛意溫暖彼此。圖／新北民政局提供
除了戶所準備的限量賀禮外，民政局加碼「傳奇助孕金鏟子」、「平安虎冰霸杯」、「Q版平安虎識別證卡套」文創好禮三選一。圖／新北民政局提供
除了戶所準備的限量賀禮外，民政局加碼「傳奇助孕金鏟子」、「平安虎冰霸杯」、「Q版平安虎識別證卡套」文創好禮三選一。圖／新北民政局提供
土城戶所準備了幸福過好日萬年曆，要祝福新人日日是好日、幸福萬年。圖／新北民政局提供
土城戶所準備了幸福過好日萬年曆，要祝福新人日日是好日、幸福萬年。圖／新北民政局提供

元旦 新人 結婚

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