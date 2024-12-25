遠離被窩暖身法 中醫師推做抬手抬腳運動、按摩2穴位

冬天早晨，低溫讓起床變成一件難事。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀今表示，當身體從溫暖的狀態接觸寒冷環境，會對心血管健康帶來風險，可先在床上進行伸展運動，或徒手按摩少府穴、湧泉穴，幫助溫暖身心。

林舜穀說，冬天早晨起床就急著離開暖和的被窩，接觸寒冷環境，容易讓血管受冷收縮，導致血壓瞬間升高，引起急劇波動，對有高血壓或有心血管疾病的人，甚至會引發心絞痛或其他心臟問題，而突然站起來也可能造成血液回流不足，導致大腦短暫缺氧，導致頭暈甚至昏厥。

為了幫助身體循序漸進適應環境變化、穩定血壓，並減少頭暈，且提升全身暖感、減少寒冷刺激，林舜穀建議，民眾可先在床上花3至5分鐘，進行「由慢到快的左右交替抬手抬腳運動」後緩慢坐起來，再起身活動。

一、準備姿勢

仰躺於床上，雙手放身體兩側，雙腳伸直，全身放鬆

二、動作分解

1.慢速開始：

吸氣時，左手向頭頂舉起，同時右腿抬高至30至45度角，保持3秒，於呼氣時緩緩放下。換右手與左腿，左右交替，進行10組

2.加快速度：

保持動作協調性，逐漸加快節奏，左右交替進行，每側各5次、持續10組

3.總次數：

左右各10組慢速與各10組快速，共20組，總時間約3至4分鐘

三、小提醒

1.動作過程中配合呼吸，不要憋氣

2.若有頭暈或不適感，立即停止並放慢動作

3.完成後，先坐起1分鐘再下床，以避免頭暈

另外，林舜穀建議，可按摩少府穴和湧泉穴，有助於活血通絡，促進全身循環，並保護心臟、穩定血壓心率，以利提升能量，開始一天的良好狀態

一、少府穴

1.位置：手掌面，小指與無名指根部之間的凹陷處

2.好處：通心絡，促進手部血液循環，舒緩心悸與胸悶，特別適合寒冷天氣保護心臟

二、湧泉穴

1.位置：足底前3分之1處，在第二、三趾根延長線交界的凹陷處

2.好處：引火歸元、改善足部寒冷，促進血液回流，穩定心腎功能

三、徒手按摩方法

1.按揉少府穴：雙手握拳，用拇指按壓對側少府穴，順時針揉按30至50次，力度適中有酸脹感即可

2.按揉湧泉穴：用拇指按壓腳掌湧泉穴，順時針揉按，或用拳頭輕輕敲擊30至50次