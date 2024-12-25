入冬首波強烈冷氣團要來了 明起4天濕冷轉乾冷 周末最冷全台有感

接下來1周天氣，主要在周末這段期間會有一波比較明顯的冷空氣影響台灣，可能將迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團。中央氣象署預報員官欣平今天表示，預估強度在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，感受上特別冷。這波冷氣團特徵偏向周四至周六上半天偏濕冷，後續會轉為偏乾冷，最冷時間點落在周末，特別是在清晨這段時間。下周一白天稍微回溫趨勢，跨年有小幅度降溫出現。

官欣平說，今天台灣附近雲量偏多，相對前幾天降雨已經緩和。雲系上來講台灣附近相當多，一部分來自台灣南方水氣，一部分在台灣東北方可能有另外一波鋒面，所以台中以北和東半部零星地方還是會有飄雨狀況，水氣相當多，但並沒有很強的降雨發生。

降雨趨勢，官欣平說，今天主要在北海岸、東半部地區的區塊為主。台中以北感受上有飄雨狀況。今晚開始桃園以北雨量有比較多一些。明天下半天降雨逐漸增加，中部山區甚至一些平地局部降雨也會比較明顯起來，南台灣雲量偏多，有點飄雨情形。

官欣平說，今晚東北季風開始增強，周五是未來1周表現最差的一天，全台灣各地都有降雨的可能，且冷氣團或強烈冷氣團南下，逐步降溫、水氣變多，又濕又冷。周末冷氣團影響，溫度持續下降，周六比起周四和周五更冷，但水氣慢慢開始減少，恢復迎風面降雨為主，西半部開始有陽光露臉。

這波冷空氣下周一開始減弱，官欣平說，至於下周二、周三跨年元旦天氣，又有一波東北季風增強，影響沒有這波這麼強，關注未來變化。

官欣平說，溫度趨勢是濕冷再乾冷，昨天到今天小幅度回暖，雲量比較多，感受上還是偏涼，不過溫度慢慢回升到20度左右，中南部可能比較明顯一點。

今晚到明天開始有降溫趨勢，官欣平說，北部和東半部感受比較明顯，周五各地都感受到降溫。最冷時間是周末這段期間，北部和東半部整天都是冷的，15至18度徘徊、甚至更低，中南部白天高溫不到20度；夜間清晨各地14、15度左右，由於後期天氣比較乾，搭配輻射冷卻作用，最冷時間點為周日這一天，西半部低溫11至14度，東半部13至16度，要特別留意。