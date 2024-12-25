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彰化縣公告春節計程車運價 共9天每車次加收50元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，從明年1月25日零時起到2月2日24時止，共9天，每一車次加收起錶費50元。聯合報系資料照片
彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，從明年1月25日零時起到2月2日24時止，共9天，每一車次加收起錶費50元。聯合報系資料照片

彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，從明年1月25日零時起到2月2日（農曆正月初五）24時止，共9天，每一車次加收起錶費50元，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，民眾可提出檢舉。

彰化縣政府表示，彰化縣公告春節期間計程車加收運費率，每一車次加收起錶費50元，至於原跳錶內容不變，起跳1.25公里85元，續程每200公尺加收5元；延滯計時（時數5公里以下）累計60秒加收5元。

彰化縣政府提醒民眾，春節期間搭乘計程車，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，逕向交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站（電話04-7867161）檢舉。

春節 計程車

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