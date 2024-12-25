卓揆：推癌症治療三箭 盼2030年癌症標準化死亡率減少三分之一

行政院長卓榮泰24日主持中央癌症防治會報第20次會議時表示，為落實賴總統「健康臺灣」政見所提「癌症三箭」，衛生福利部已積極推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「建立百億癌症新藥基金」等政策，期望在2030年達到癌症標準化死亡率減少三分之一的目標。

卓榮泰致詞時表示，癌症成因多元，除健康行為的導正外，尚與環境、教育、職業等因素息息相關。因此，行政院定期召開中央癌症防治會報，邀請跨部會首長與醫護界專家學者，共同針對國家癌症防治政策工作及推動，提供相關建議。

卓榮泰表示，依據上次會議討論，嚼食檳榔行為是罹患口腔癌的重要因素之一，應有明確法令管理。本次會議續請農業部等相關部會就「檳榔管理進度」進行報告，希望大家共同檢視目前進度，並請各位委員提供意見，以利更有效積極執行相關工作。

卓榮泰指出，衛福部於12月19日公布最新「癌症登記報告」，2022年臺灣新發癌症人數超過13萬人，比前一年增加8,500餘人，其主要原因在於疫情趨緩後，篩檢及就醫意願回升。由此，更突顯癌症篩檢工作重要性，早期發現才能爭取更多的治療機會，施予不同治療方式，期盼找出最好的治療方向。

隨後，卓榮泰在聽取「檳榔管理進度」報告後表示，嚼食檳榔為造成口腔癌、食道癌的主要成因之一，政府應強化民眾重視檳榔帶來的危害，請相關部會持續合作推動檳榔防制工作，從源頭輔導轉作、教育、宣導健康危害等面向，規劃完善周延的防制計畫；並請農業部持續積極推動廢園轉作方案，加強轉作技術及產銷輔導，推動輔導轉作。

卓榮泰指出，在《檳榔健康危害防制法》草案預告期間，請衛福部充分徵詢各專業團體、專家學者及相關部會意見，並向各界說明制定專法的主要任務，強化民眾有關檳榔對健康危害認知的宣導。

針對衛福部「提高重要癌症篩檢率」報告，卓榮泰表示，自2025年元旦起，衛福部將擴大癌症篩檢預防保健服務，預估至2030年，癌症篩檢服務可達1,200萬人次，請衛福部持續提升早期癌症篩檢利用率，鼓勵民眾及早篩檢、及早發現、及早治療，提升罹癌後的存活率。有關「聚焦基因檢測與精準醫療（人體生物資料庫在癌症防治上的應用）」報告，卓榮泰請衛福部持續建立臺灣專屬的人體生物基因資料庫數據，並搭配大數據應用、AI人工智慧技術，全面提升我國精準醫療技術發展。

有關衛福部「提升癌症新藥可及性（含百億癌症新藥基金規劃及精準醫療在癌症防治上的應用）」報告，卓榮泰指出，請衛福部持續關注癌症治療發展及國際趨勢，並視財源及醫療需求，逐步擴大基金至百億元規模，縮短癌症新藥給付時程，降低癌友經濟負擔，提升癌症照護品質。

針對會中委員所提「強化住宿型機構安寧療護的推動」一案，卓榮泰表示，明年臺灣將進入超高齡社會，住宿型安寧療護需求將日益增加，請衛福部積極研議安寧訓練標準及服務對象，鼓勵醫療機構辦理安寧緩和醫療照顧及相關教育訓練，並督導地方衛生單位推廣安寧照護觀念，充實安寧照護支援量能。

有關安寧訪視頻率及訪視費用，卓榮泰請衛福部邀集相關領域學者專家及民間單位，共同討論合理訪視次數及費用支付標準，並做合理調整，提升安寧病患照護品質。此外，長照3.0已朝強化醫療照護一體化規劃，應以人為本，透過全生命周期觀點，從健康促進、延緩失能、健康照顧到安寧善終，提供居家、社區、醫療、社福、機構一體化的服務，請衛福部考量於居家與機構內擴大安寧緩和醫療之推動方式，協助病患善終。