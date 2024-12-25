快訊

獨／送IPHONE誘拐…台版N號房逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

中職／新家地點遭球迷爆料！ 陳傑憲無奈：睡公園你們捨得嗎？

飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 內行建議改飛1處

卓揆：推癌症治療三箭 盼2030年癌症標準化死亡率減少三分之一

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰主持癌症防治會報。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰主持癌症防治會報。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰24日主持中央癌症防治會報第20次會議時表示，為落實賴總統「健康臺灣」政見所提「癌症三箭」，衛生福利部已積極推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「建立百億癌症新藥基金」等政策，期望在2030年達到癌症標準化死亡率減少三分之一的目標。

卓榮泰致詞時表示，癌症成因多元，除健康行為的導正外，尚與環境、教育、職業等因素息息相關。因此，行政院定期召開中央癌症防治會報，邀請跨部會首長與醫護界專家學者，共同針對國家癌症防治政策工作及推動，提供相關建議。

卓榮泰表示，依據上次會議討論，嚼食檳榔行為是罹患口腔癌的重要因素之一，應有明確法令管理。本次會議續請農業部等相關部會就「檳榔管理進度」進行報告，希望大家共同檢視目前進度，並請各位委員提供意見，以利更有效積極執行相關工作。

卓榮泰指出，衛福部於12月19日公布最新「癌症登記報告」，2022年臺灣新發癌症人數超過13萬人，比前一年增加8,500餘人，其主要原因在於疫情趨緩後，篩檢及就醫意願回升。由此，更突顯癌症篩檢工作重要性，早期發現才能爭取更多的治療機會，施予不同治療方式，期盼找出最好的治療方向。

隨後，卓榮泰在聽取「檳榔管理進度」報告後表示，嚼食檳榔為造成口腔癌、食道癌的主要成因之一，政府應強化民眾重視檳榔帶來的危害，請相關部會持續合作推動檳榔防制工作，從源頭輔導轉作、教育、宣導健康危害等面向，規劃完善周延的防制計畫；並請農業部持續積極推動廢園轉作方案，加強轉作技術及產銷輔導，推動輔導轉作。

卓榮泰指出，在《檳榔健康危害防制法》草案預告期間，請衛福部充分徵詢各專業團體、專家學者及相關部會意見，並向各界說明制定專法的主要任務，強化民眾有關檳榔對健康危害認知的宣導。

針對衛福部「提高重要癌症篩檢率」報告，卓榮泰表示，自2025年元旦起，衛福部將擴大癌症篩檢預防保健服務，預估至2030年，癌症篩檢服務可達1,200萬人次，請衛福部持續提升早期癌症篩檢利用率，鼓勵民眾及早篩檢、及早發現、及早治療，提升罹癌後的存活率。有關「聚焦基因檢測與精準醫療（人體生物資料庫在癌症防治上的應用）」報告，卓榮泰請衛福部持續建立臺灣專屬的人體生物基因資料庫數據，並搭配大數據應用、AI人工智慧技術，全面提升我國精準醫療技術發展。

有關衛福部「提升癌症新藥可及性（含百億癌症新藥基金規劃及精準醫療在癌症防治上的應用）」報告，卓榮泰指出，請衛福部持續關注癌症治療發展及國際趨勢，並視財源及醫療需求，逐步擴大基金至百億元規模，縮短癌症新藥給付時程，降低癌友經濟負擔，提升癌症照護品質。

針對會中委員所提「強化住宿型機構安寧療護的推動」一案，卓榮泰表示，明年臺灣將進入超高齡社會，住宿型安寧療護需求將日益增加，請衛福部積極研議安寧訓練標準及服務對象，鼓勵醫療機構辦理安寧緩和醫療照顧及相關教育訓練，並督導地方衛生單位推廣安寧照護觀念，充實安寧照護支援量能。

有關安寧訪視頻率及訪視費用，卓榮泰請衛福部邀集相關領域學者專家及民間單位，共同討論合理訪視次數及費用支付標準，並做合理調整，提升安寧病患照護品質。此外，長照3.0已朝強化醫療照護一體化規劃，應以人為本，透過全生命周期觀點，從健康促進、延緩失能、健康照顧到安寧善終，提供居家、社區、醫療、社福、機構一體化的服務，請衛福部考量於居家與機構內擴大安寧緩和醫療之推動方式，協助病患善終。

卓榮泰 癌症 衛福部

延伸閱讀

【重磅快評】陳駿季翻卓揆的桌 背後有人撐腰？

不滿公糧收購價格被打折 民眾黨團嗆藐視立法院主決議

大法官同意1人保密 民眾黨盼揭弊法三讀

回應監委關切 卓榮泰：研議成立社會防衛韌性對應小組

相關新聞

入冬首波強烈冷氣團要來了 明起4天濕冷轉乾冷 周末最冷全台有感

接下來1周天氣，主要在周末這段期間會有一波比較明顯的冷空氣影響台灣，可能將迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團。中央氣象署預報員...

飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 台網友自尋新出路

擁有諸多美食與美景的日本是不少台人出國旅行的第一選擇。計畫在明年赴日的民眾要注意了，關西國際機場在12月20日宣布明年會調漲旅客服務設施使用費（PSFC）。

有錢不一定幸福 專家：一堆富翁鬱鬱寡歡

辛苦工作都是想著將來有一天可以財富自由，唯有金錢上不受制於人，才有自由人生。

台鐵新竹站電車線掉落 本線及六家線列車將有所延誤

根據「合鐵事故通報平台」臉書粉專，台鐵因新竹車站電車線電力設備異常（掉落），本線及六家線列車將有所延誤，旅客請留意列車資...

彰化縣公告春節計程車運價 共9天每車次加收50元

彰化縣政府今天公告春節期間計程車運價，從明年1月25日零時起到2月2日（農曆正月初五）24時止，共9天，每一車次加收起錶...

卓揆：推癌症治療三箭 盼2030年癌症標準化死亡率減少三分之一

行政院長卓榮泰24日主持中央癌症防治會報第20次會議時表示，為落實賴總統「健康臺灣」政見所提「癌症三箭」，衛生福利部已積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。