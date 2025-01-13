美味炸雞秘技大公開！年菜囤貨的最佳幫手「三菱電機新品—WZ系列電冰箱」

三菱電機全新上市的「WZ系列電冰箱」，可以幫助有自煮習慣、喜歡做料理、人口眾多的家庭，輕鬆解決「冰箱永遠不夠裝」的困擾。其智慧保鮮功能讓一次性採買大量食材也能保持新鮮，特別適合即將迎接春節的媽媽們，輕鬆應對年菜囤貨需求！

連料理達人 YouTuber 「好味小姐」親自實測，製作世界上最好吃的炸雞，對冰箱的自由度便利性讚不絕口！直呼讚賞操作友善、使用靈活方便。尤其在使用三個月後更發現SMART AI功能，不僅學習使用者日常習慣，還能提前預測使用需求，彷彿冰箱裡住著貼心小精靈，讓料理更得心應手！

來自日本的三菱電機WZ系列電冰箱，有超乎想像的大容量、智慧保鮮又節能，無論是要一次裝進一個禮拜份量的食材、已在計劃購買年菜囤貨，需要長時間放冰箱醃製入味的肉品，都可以放心地交給它！

三菱電機全新上市MR-WZ61K，鏡面美型設計高質感。 圖／台灣三菱電機 提供

高顏值、大容量，裡子面子都給你

冰箱除了功能實用，也是家中重要的擺設。三菱電機WZ系列電冰箱本次的全新改款，不只有內涵，外在顏值也很高！日式鏡面外型，和各種裝潢風格都很搭，簡約精緻的設計，更增添家的氣質。為了滿足大容量的需求，本次新改款更處處暗藏巧思 (1)層架可上下自由調整高度，收納更彈性方便 (2)水箱改良成埋入式，讓超冰保鮮空間增量 (3)提供蛋架和不同尺寸的收納盒，這些貼心設計讓使用者可以自由運用，輕鬆收納增加更多空間，管理食材也更方便，春節常備年菜生鮮魚肉，再澎湃的菜色都能輕鬆收納、維持食材美味！

全新埋入式水箱，保鮮室空間大升級，大量採買需求收納超輕鬆。 圖／台灣三菱電機 提供

貼心隨附收納盒與門邊架固定器，空間運用更便利。 圖／台灣三菱電機 提供

全室獨立隔間，不易竄味又省電

三菱電機WZ系列電冰箱最吸引人的特色，就是「全室獨立隔間」。一般市面上冰箱雖然也有分格層和抽屜，但大多空間皆相連，三菱電機則設計完全獨立的庫室隔間，達到「庫室的精準控溫、製冰室氣味隔絕省電又節能」的效果。全新SMART AI功能還可以學習與預測每個家庭的使用習慣，制定專屬最佳運轉節能方案，不僅使用更自由方便，還可以省下更多電費！

三菱電機獨家全室獨立隔間為基礎，搭載SMART AI功能自動預測使用習慣，提供最佳運轉方案。 圖／台灣三菱電機 提供

獨家3大功能：冷凍食材即取瞬切好方便，新鮮久久更營養

此外，三菱電機WZ系列電冰箱還有許多獨家功能，像是魚肉生鮮專用的「超冰保鮮」：獨家-3℃ 不結凍、超低溫冷藏技術，能延長食材保鮮，搭載SMART AI，更能用智慧化的方式依據每個家庭的使用習慣，達到精準控溫長時間維持食物品質，讓食材更新鮮久久。

忙碌的上班族和家庭主婦，做菜時經常會遇到一個困擾，就是忘了把冷凍庫的食材拿出來提前退冰，等到要煮的時候才發現已經來不及！三菱電機WZ系列電冰箱有「美味瞬冷凍」功能，透過-7℃獨家冷凍技術，將食材由內而外均勻結凍，不只保持鮮度，還可以即取瞬切超方便，是家中廚神貼心的好幫手！對於重視健康的使用者來說，「鮮摘蔬果室」有獨家三色LED光照技術，可利用光照保存蔬果營養，維他命C更增量，讓全家人吃得健康又營養！

首創美味瞬冷凍功能，由內而外的均勻結凍技術，減少食物細胞破壞，維持美味口感。 圖／台灣三菱電機 提供

小資家庭、喜歡烹飪的家庭、正在準備年菜的家庭，三菱電機WZ系列電冰箱最懂你的心！各種貼心設計、美型大容量且高CP值，帶給每個家庭更健康便利的飲食生活。現在就來看看料理達人「好味小姐 全世界最好吃炸雞！實測超熱門炸雞食譜」冰箱產品實際使用心得>> https://youtu.be/7O1XXNhVTxE?si=JB25wM-dJOLHrzlW