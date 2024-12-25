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把握好天氣 賈新興：周六冷空氣升級 玉山可能有機會降雪

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
把握今天好天氣，明天起天氣轉變。本報資料照片
把握今天好天氣，明天起天氣轉變。本報資料照片

把握今天好天氣，明天起天氣轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，周六冷空氣升級，至於未來1周是否有降雪機會，「目前評估，玉山可能有機會」，時間約在周五深夜至周六清晨。

近期天氣，他表示，今天至明天中午氣溫回升，明天東北季風增強，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。周五，新北山區及宜花有零星短暫雨。周六，有受強烈大陸冷氣團影響，宜花東山區及高屏山區有零星短暫雨。周日至下周一，各地天氣晴時多雲。

氣溫會降多低？賈新興表示，預估周六深夜至周日清晨，苗栗以北空曠地區有出現6至8度的低溫。台北氣象站，預估有11至12度的低溫。

至於跨年元旦天氣，他說，下周二東北季風增強，下周二至下周三，北海岸、 基隆、東北角至宜花有零星短暫雨。下周四午後至下周五受大陸冷氣團影響，桃園以北及宜花東，下周四高屏亦有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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