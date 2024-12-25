飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 台網友自尋新出路

擁有諸多美食與美景的日本是不少台人出國旅行的第一選擇。計畫在明年赴日的民眾要注意了，關西國際機場在12月20日宣布明年會調漲旅客服務設施使用費（PSFC）。

關西國際機場在12月20日公告，將於2025年4月1日起調漲第一航廈的旅客服務設施使用費（PSFC），第二航廈目前不受影響。

如果搭乘國際航班出發，成人的費用將從2,780 日圓漲至3,310 日圓，兒童的費用將從1,390日圓漲至1,660日圓。如果是轉機，成人的費用將從560日圓調整為660日圓，兒童的費用則從280日圓調整為330日圓。

如果是搭乘日本國內航班，成人的費用由440日圓漲至560日圓，兒童的費用由220日圓漲至280日圓。

搭乘國際航班的旅客，只要使用兒童優惠票就會被視為兒童，且2歲以下的嬰兒免收相關費用。搭乘日本國內航班時則是將3歲以上且未滿12歲的乘客視為兒童，3歲以下的嬰兒免收相關費用。

關西國際機場的漲價公告也引發網友討論，有人認為這次的漲價與2025年在大阪舉行的世界博覽會相關，「萬博開始割了？」、「明年萬博結束前完全不想去關西」、「KIX原本就已經夠貴了竟然還可以漲價！」。

也有網友表示自己會選擇飛其他機場的航班，「日本又不只有大阪，要去關西也不一定要從關空進」、「之後可以考慮從神戶去啊」、「四月就開神戶直飛了，嫌關西機場貴可以改神戶進出」。