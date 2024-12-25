今陽光露臉回暖 明起轉冷 周末冷空氣更強10度以下低溫

今天各地天氣仍以多雲為主，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，部分地區雲量仍較多，但也會開始有陽光露臉機會，降雨則已明顯減少，預估僅在山區以及東北部、東半部地區才有零星短暫雨機會。天氣轉好，以及風向轉變，氣溫回升，中北部白天高溫普遍21至23度，南部、花東23至25度，如果局部地區雲量更少、氣溫有機會更高一些。

不過，歐宗學說，溫暖的穩定天氣不會持續太久，今晚到明天清晨就有微弱鋒面要掠過台灣附近，明天白天起東北季風再次增強，迎風面的北部、東半部地區陸續再轉為局部陰雨天氣，中南部水氣則會比今天更少，雲量可望會再更少一些。氣溫會再次下降，不過明顯的冷空氣還未抵達，北部全天氣溫稍降至16至19度，其他地區差異不大。

周五東北季風持續影響，歐宗學表示，另外也再次有南方雲系北上移入，各地雲量又會增多轉為多雲或陰天，也不排除都會有短暫雨機會，目前對於水氣量的多寡仍有較高不確定性，降雨與否還要再觀察。

但雲量偏多的機會高，歐宗學表示，配合冷空氣逐漸南下抵達，各地都會有感降溫，且冷空氣強度可達大陸冷氣團，北部白天高溫降至15至17度，夜間至周六清晨市區低溫下探14至15度，郊區可能會再低2至3度；中南部白天高溫與前一天相比可能下降3至5度，普遍在20度上下，台中一帶氣溫較低、高屏一帶仍會溫暖一些。

周末期間冷空氣強度更強，歐宗學表示，而且水氣將會明顯減少，除了北部、東半部的迎風面地形上以外，普遍都會轉為晴到多雲天氣，對於夜間的輻射冷卻降溫更有利，預估中北部市區低溫可能降至12度左右，南部、花東也在14至15度左右，郊區或近山區會有10度或以下的極端低溫機會。

歐宗學提醒，從明天開始又會一天天轉冷，早出晚歸或是南來北往，務必要留意氣溫變化狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。