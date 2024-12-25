聽新聞
0:00 / 0:00
耶誕節把握好天氣 鄭明典：下1波冷空氣到達前相對穩定
今天整體降雨將趨緩，僅基隆北海岸及東半部偶有零星雨。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天雲層薄，在下一波冷空氣到達前，今天白天相對穩定，好好把握，「耶誕節快樂或行憲紀念日快樂，都好」。
不過，天氣明天起開始轉變。中央氣象署表示，明天起北宜稍降溫，周五大陸冷氣團南下，周末各地偏冷，北宜最冷。周五、周六水氣較多，北東易雨，中南零星雨，防濕冷天氣。
氣象署表示，今天基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，其他地區多雲，天氣穩定，適合安排戶外活動。中南部氣溫舒適，北部早晚略涼。明天東北季風稍增強，北宜高溫略降1至2度，天氣稍轉涼；桃園以北及東半部局部短暫雨，北部地區中南部山區零星雨，其他地區多雲。
周五大陸冷氣團南下，氣象署表示，北宜繼續降溫，開始有冷感，中南部也開始降溫。因南方雲系北移，各地降雨機率增加，北部、東半部及中南部山區有局部雨，中南部平地也可能有零星雨。天氣濕冷，外出需注意保暖並攜帶雨具。
周六大陸冷氣團影響，各地偏冷，桃園以北及東半部局部短暫雨，中南部山區零星降雨，其他地區多雲到晴。氣象署表示，周日冷氣空氣最強，最低溫出現在清晨，天氣轉乾冷，多雲到晴。周日清晨最低溫預測北部、宜蘭11至12度，中南部和花東13至15度，馬祖、金門、澎湖分別為10度、11度、14度。下周一至周二冷氣團減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨。
氣象署提醒，今天清晨中南部、今天夜晚至明天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。周五天氣濕冷，尤其是北部、東半部及中南部山區，外出記得攜帶雨具並做好保暖準備。今天適合安排戶外活動，周中後需注意天氣變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言