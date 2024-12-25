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今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

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今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
0403花蓮地震後，截至12月23日已發生511個顯著有感地震，為平均值130.783個的3.5倍。圖為0403花蓮地震災情。聯合報系資料照
0403花蓮地震後，截至12月23日已發生511個顯著有感地震，為平均值130.783個的3.5倍。圖為0403花蓮地震災情。聯合報系資料照

0403花蓮地震後，截至12月23日已發生511個顯著有感地震，為平均值130.783個的3.5倍，地震專家郭鎧紋說，連續8天以上沒發生顯著有感地震，是很罕見的情況。然而12月14至23日已連續10天未發生顯著有感地震，至於較長天期未發生顯著有感地震，後續是否會發生規模6以上地震，還需持續觀察。

2024年第1號顯著有感地震發生於1月20日，為歷年來最晚，今年第1季（1至3月）僅16個顯著有感地震，成為歷年最少。但0403花蓮發生規模7.2地震後，當日發生83個顯著有感地震，4日發生26個顯著有感地震， 5日發生21個顯著有感地震。主震後，第2波顯著有感地震，密集發生於4月22日，有43個顯著有感地震， 23日發生72個顯著有感地震。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，氣象署地震測報中心在2000年4月之前的所有有感地震均予以編號，後因測站加密，測報能力提升，自2000年5月起，將有感地震區分為顯著有感地震及小區域有感地震，顯著有感地震予以編號，小區域有感地震則沒有編號。

郭鎧紋表示，2024年地震在台灣相當活躍，2001至2023年每年顯著有感地震個數平均值為130.783個，但0403花蓮發生規模7.2地震後，統計至12月23日止，已激增達511個， 約為平均值130.783個的3.5倍；然而，12月13日花蓮近海發生規模4.3地震後，14日至23日已連續10天未發生顯著有感地震，目前持續發展中。

統計自2020年至迄今，最長連續達34天未發生顯著有感地震有1次，創下2022年8月全月無顯著有感地震；其次是連續28天未發生顯著有感地震有2次；連續20天至27天未發生顯著有感地震有5次；連續14天至19天者計13次；連續10天至13天者計有21次（未含今年14至23日）。

郭鎧紋說，2020年迄今規模6以上地震計有31個，雖然長天數未發生顯著有感地震之後，並未立刻發生大地震，但2022年8月全月無顯著有感地震之後，9月卻發生4次規模6以上地震，包含9月17日發生規模6.6地震、9月18日發生規模6.1及規模6.8地震、9月19日發生規模6地震。

中央大學應用地質系退休教授李錫堤先前受訪時曾表示，一個受隱沒帶控制的地區，地震會有等同於海溝巨型斷層活動周期的地震周期，就一條斷層而言，斷層特徵地震的發生也有周期現象；斷層大動後，會先有一大段連微震都沒有的平靜期，能量累積到一定程度後才會有微震出現，到一定年限後會再大動。

針對較長天期未發生顯著有感地震之後，是否會立即發生規模6以上的大地震？郭鎧紋說，2020年迄今規模6以上地震計有31個，雖然長天數未發生顯著有感地震之後，並未立刻發生大地震。

但2022年8月全月無顯著有感地震之後，9月卻發生4次規模6以上地震，包含9月17日發生規模6.6地震、9月18日發生規模6.1及規模6.8地震、9月19日發生規模6地震；郭鎧紋表示，其中是否有關聯需持續觀察，值得進一步研究。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

0403花蓮地震後，截至12月23日已發生511個顯著有感地震，為平均值130.783個的3.5倍。圖／郭鎧紋提供
0403花蓮地震後，截至12月23日已發生511個顯著有感地震，為平均值130.783個的3.5倍。圖／郭鎧紋提供

地震 花蓮

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