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今回暖放晴 周五再迎冷空氣 吳德榮：跌10度以下 挑戰首波強烈冷氣團

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
周五鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台灣愈晚愈冷。本報資料照片
周五鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台灣愈晚愈冷。本報資料照片

今天可望天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天中層雲遠離消散，各地為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。天氣回暖、白天舒適、早晚涼。北部15至25度、中部15至26度、南部16至27度、東部15至26度。

吳德榮表示，明天鋒面掠過，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣稍轉涼。周五鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台灣愈晚愈冷。周六至下周一大陸冷氣團影響，天氣晴冷。加上夜間強輻射冷卻，部分平地低溫將降至10度以下，有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率。屆時應注意氣象署的低溫特報，更要注意保暖。

至於跨年、元旦天氣，他說，東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，各地早晚氣溫仍低。

吳德榮表示，下周四另一波強冷空氣南下。美國模式模擬的冷空氣較強且較早；顯示兩模式的不確定性，需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮

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