聽新聞
0:00 / 0:00
今回暖放晴 周五再迎冷空氣 吳德榮：跌10度以下 挑戰首波強烈冷氣團
今天可望天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天中層雲遠離消散，各地為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。天氣回暖、白天舒適、早晚涼。北部15至25度、中部15至26度、南部16至27度、東部15至26度。
吳德榮表示，明天鋒面掠過，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣稍轉涼。周五鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，北台灣愈晚愈冷。周六至下周一大陸冷氣團影響，天氣晴冷。加上夜間強輻射冷卻，部分平地低溫將降至10度以下，有挑戰首波強烈大陸冷氣團的機率。屆時應注意氣象署的低溫特報，更要注意保暖。
至於跨年、元旦天氣，他說，東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，各地早晚氣溫仍低。
吳德榮表示，下周四另一波強冷空氣南下。美國模式模擬的冷空氣較強且較早；顯示兩模式的不確定性，需持續密切觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言