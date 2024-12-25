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把握今天好天氣 周五又有冷氣團 跨年元旦再迎東北季風

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
周五大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片
周五大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片

今天是未來1周比較暖和、天氣也比較穩定的一天，中央氣象署表示，今天環境轉偏東風，基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎金馬為多雲；各地清晨低溫約16至18度，白天高溫稍微回升，北部及東北部約21至23度，其他地區約24至26度；澎湖18至19度，金門14至20度，馬祖12至15度。

明天東北季風稍增強，氣象署說，北部及東北部天氣稍轉涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。今天夜晚至明天西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。

氣象署說，周五大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；此外受到南方雲系北移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。

周六、周日大陸冷氣團影響，氣象署說，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；周六水氣仍稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日環境轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。北部、東北部11至19度，中部12至22度，南部13至24度，東部14至18度，東南部15至22度；澎湖14至17度，金門11至16度，馬祖10至12度。

下周二就是跨年夜，下周三2025年元旦。氣象署說，下周一起大陸冷氣團減弱，下周一至下周二大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下周三至下周四東北季風影響，下周五東北季風減弱；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 氣象署 馬祖

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