健康你我他／兩腳狗遇拾荒翁 朝夕相伴如家人

我在案主家看到一隻狗，年紀很小，斷了一條前肢及一條後腿，雖然狀極可憐卻行動自如。牠的出現與陪伴，讓案主向晚的生活增添幾分光彩。

案主是獨居的老人，平日以拾荒維生，深夜到凌晨是他討生活的時段。「牠是我在路上撿回來的！」案主輕輕地撫摸牠的頭繼續說，原先在街頭紙箱堆中撞見牠，以為牠只是一隻流浪狗，忽而抬頭又忽而垂下頭來，頻頻瞻前顧後，大概亟欲覓食吧。「我掰下隨身攜帶的饅頭，分一半餵食牠，才發現牠是一隻殘障狗啊。」

案主日漸失能老弱，透過社福機構找來照服員分攤家事清理，或陪伴外出就醫拿藥。如今有了毛小孩的終日陪伴，溫馨共度人生下半場，案主不自覺地嘴角上揚，直呼自己沒料到會真心地喜歡狗。

我曾在報紙上拜讀過以「老人與夠」為題的短文，有好心的讀者來函，要送一隻狗給作者作伴，結果作者敬謝不敏，因為不想再經歷喪狗之痛。

但眼前所見迥然不同，案主是出於真心的喜歡，高興「曾是天涯淪落人，相逢何必曾相識」。於是狗沒有被案主取暱名，兩腳狗配兩條腿的案主，人狗各如其意，朝夕相伴，親如家人的甜蜜溢於言表。

陪案主外出時，狗如影隨形護衛案主，居家時亦步亦趨繞著案主轉，忠心盡職模樣，連我這個照服員都自嘆不如。瞧牠萌樣，可愛吧。