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男車禍臉變形 換人工顳顎關節獲新生

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

34歲的葉先生，5年前因車禍導致雙側顳顎關節粉碎性骨折，除了顏面變形，還有牙齒咬合不正、下巴後縮等後遺症。車禍後，張嘴變得卡卡不順，僅能張開2.5公分，完全無法正常吃東西，連說話、發音咬字都有問題，也因臉變形而嚴重自卑。

林口長庚醫院整形外科副教授級主治醫師廖漢聰表示，顳顎關節或其周圍結構，常因為外力創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等造成功能異常。一旦張口的幅度受限，會出現嘴巴開合障礙、無法咀嚼食物；當咬合肌受力位置不對，連帶造成全身筋膜系統失衡。

廖漢聰指出，車禍造成雙側顳顎關節粉碎性骨折的葉先生，已經嚴重影響到生活品質、人際關係，經醫護團隊多次評估，決定進行「全人工顳顎關節置換手術」。術後3個月，葉先生的臉部恢復對稱，嘴巴已經能張開達到4.5至5公分，可正常咀嚼硬食材，擺脫流質食物；術後5年，無感染或關節排斥反應，傷口癒合良好。

廖漢聰說，「全人工顳顎關節置換手術」為正顎手術加顳顎關節重建，術前會先用電腦模擬規畫，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後，完成修復治療。

「全人工顳顎關節置換手術」的優點是設計精確、術後恢復快，適合重度關節損傷或骨結構缺失者。廖漢聰提醒，因切口靠近顏面神經，如不小心傷到，恐導致面癱，若人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形，因此，需要精細的3D模擬技術，讓手術執行更準確。

根據健保署資料統計，台灣約有20至25%人口患有顳顎關節障礙症候群，在治療上，通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大都可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術。目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇。

位置 手術 車禍

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