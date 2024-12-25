80歲免評巴氏量表 後天拚三讀

立法院審查「就業服務法」修正案，擬開放八十歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。新聞示意圖。記者杜建重／攝影 國民黨立委提出就業服務法第四十六條條文修正草案，開放八十歲以上長者免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工，此案預計後天在院會處理。朝野對修法的態度不一，在野立委支持修法，民進黨立委則認為會排擠到真正需要的人。

鑑於我國已步入高齡化社會，對家庭看護人力需求持續增長，國民黨立委上會期提出多版本的就服法修正草案，當時擔任衛環委員會召委的國民黨立委王育敏排審法案，並於六月廿七日召集朝野黨團協商。立法院長韓國瑜昨天召集協商時，將就服法列為周五院會討論事項的第三案，在藍白表態支持下，有機會完成三讀。

對於應否修法，婦女新知基金會、台灣國際勞工協會和桃園市家庭看護工職業工會等團體昨天發表聯合聲明呼籲朝野立委勿通過修法，並批評台灣聘雇家庭看護移工的制度，是被國際認證的奴工制度，立院若以擴大「家庭聘雇移工制度」回應長照需求，就是侵害人權、性別歧視的作法。

面對部分民團質疑，國民黨立委廖偉翔表示，我國面臨少子化和高齡化的雙重壓力，未來必然需要更多的外籍看護來照顧長者，目前日本與南韓都有類似經驗可以學習，政府應該要有能力引進更多的照護移工，並迅速做好配套。

王育敏表示，明年我國進入超高齡社會，老年人口愈來愈多，年滿八十歲的老人在生活方面都需要有人協助及幫忙，再加上本身可能有一些慢性疾病，在這種情況下，這一類家庭不用再因申請巴氏量表奔波、往返醫院之間，也可以減輕年輕人負擔，希望周五順利通過。

國民黨立委涂權吉說，周五就服法修正案有機會三讀通過，象徵我國真正實現「老有所終，壯有所用」的社會，家中年輕一輩無後顧之憂，能夠在外打拚，而家中有照護需求的長者，有看護來照顧，政府何樂而不為？

民眾黨團人士表示，二○二四年總統大選期間，時任民眾黨總統候選人柯文哲曾提出相關政策，放寬老弱申請幫傭移工不需巴氏量表，現有制度無法真正照顧長者，反而造成照顧者更多障礙；民眾黨團基本上支持修法，但仍需配套措施。

衛福部長照司副司長吳希文說，申請外籍看護應回歸長者失能、照顧需求等進行醫療專業評估，不應以年齡、巴氏量表為唯一標準，持續鼓勵有照顧需求者使用長照資源，減輕照顧者負擔。

民進黨立院黨團副幹事長李坤城表示，若巴氏量表免評的話，有可能會發生讓重病、真正需要的人得不到照顧，且看護工可能也會去挑人，這是不少家庭在擔心的事情，需要進一步考量，也需要有配套，避免對真正需要的人出現排擠效應；且每個長者身體狀況也都不一樣，不能只用年紀來判斷跟區分。