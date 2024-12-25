退休力／壺鈴鍛鍊全身 增肌防運動傷害

「年紀大了，就得認命筋骨僵硬嗎？」66歲的羅先生，去年剛退休時，身體開始覺得沉重、僵硬，甚至簡單的日常活動都感到吃力。參加壺鈴課後，他最推薦「臀推」動作，認為此動作可以強化臀部與核心肌群，對年紀大的人來說，能有效避免腰椎傷害，搬重物時更有力氣。「以前搬個小椅子都覺得腰痠背痛，現在則是輕鬆自在」。

充足暖身 避免運動傷害

羅先生上了第一堂壺鈴課後，就感受到不同於其他運動課的安排，「整整30分鐘都在進行暖身！」運動教練田玉笛教導的暖身不僅是活動筋骨，更是提升運動效果、避免受傷的關鍵。年長者的身體需要更多的準備，才能適應接下來的動作強度。

71歲的張阿姨，曾因瑜伽姿勢不當導致腰椎受傷，所以對選擇運動項目更為仔細，在朋友的推薦下，決定報名壺鈴課程找回健康。她強調，壺鈴運動是全身性的鍛鍊，「非常適合我們這個年齡層」。

張阿姨提到，壺鈴課並非只是簡單拿起壺鈴甩動，而是注重每個動作的正確性。「課程設計強調深蹲要配合臀推，否則可能對膝蓋造成負擔，這些細節是自己從未注意過的」。這堂課讓她了解如何正確使用壺鈴進行訓練，不僅能提升肌力，也能有效防止運動傷害。「過去因為暖身不足導致的運動傷害，讓我對運動很恐懼。但這門課讓我覺得既安全又有效」。

客製課程 貼近年齡需求

55歲的劉小姐是大學教授，平時她利用上午空堂時間參與壺鈴訓練。她以前都是參加一對一的健身課程，但壺鈴課程的團體形式更適合她目前的需求，尤其老師會在課程結束時總結重點，提醒學員注意動作，將運動習慣融入日常。

劉小姐指出，「健身房的課程通常針對三、四十歲的年齡層，訓練強度相對較高，我有髕骨外翻問題，有些動作並不適合。」壺鈴課程的設計更客製化，特別是針對中高齡學員的需求。「每天滑手機的時間，其實可以用來運動，讓自己更精實」。她甚至將壺鈴訓練的成果分享給學生，希望能以自身為榜樣，鼓勵年輕一代重視健康。

循序漸進 投資自己健康

壺鈴不僅僅只是運動，更是一種改變生活的力量。聯合報明年再度推出最受歡迎的退休5力課程「強肌運動系列—壺鈴增肌抗老減齡」，學員都可以循序漸進地進行課程安排，如果你也想為自己的健康投資，壺鈴課程將是你的最佳選擇。

退休5力課程《強肌運動系列─壺鈴增肌抗老減齡》

周三課程日期

1.初階壺鈴訓練：1/08、1/15、2/5、 2/12 共4堂課

2.進階壺鈴訓練：2/19、2/26、3/5、3/1 2、3/19、3/26 共6堂課

時間：上午班 10時40分至12時10分、下午班 15時至16時30分（擇一固定時段上課）

周四課程日期

1.初階壺鈴訓練：1/09、1/16、2/6、 2/13 共4堂課

2.進階壺鈴訓練：2/20、2/27、3/6、3/13、3/20、3/27 共6堂課

時間：下午班 14時30分至16時

地點：台北市青少年發展處4樓舞蹈教室（台北市仁愛路一段17號）

洽詢：02-8692-5588轉5869