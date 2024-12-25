結石作怪 腰痠竟是腎水腫

47歲鄭先生平時有規律的運動習慣，近一年來不時感覺腰部不適，原以為是健身常見的肌肉痠痛，直到發現尿液有雜質且排尿疼痛就醫，檢查發現，他的雙側腎臟都有超過2公分的結石堵住腎盂出口，造成腎臟中度水腫。醫師表示，一旦發生泌尿道结石，應定期追蹤及接受適當的治療，才能免於結石造成的困擾與影響。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬說，泌尿道結石的患者以男性居多，發生原因包括家族史的遺傳性疾病、慢性疾病等，其中90%以上的結石是從腎臟產生，極少數狀況是從膀胱產生，例如嬰幼兒原發性的膀胱結石，以及攝護腺肥大患者因膀胱內無法排盡的尿液形成的結石。

陳鵬表示，女性因先天構造差異，陰道、尿道距離很近，易滋生細菌導致發炎，加上更年期影響，可能發生泌尿道感染，進而產生結石。58歲楊小姐多年來受到反覆泌尿道感染困擾，近期因為抗生素治療效果不佳，左腰持續痠脹就醫，超音波檢查發現，左側腎臟內有3顆接近1公分的結石，腎臟並呈現出明顯的腎盂腎炎反應。

陳鵬指出，當泌尿道感染發生時，細菌可能附著在尿液中的結晶上形成結石，而已有結石的患者，結石表面也可能成為細菌滋生的溫床，增加泌尿道感染的風險。

研究分析，有泌尿道結石的患者發生尿路感染機率是一般人的5倍以上，泌尿道感染的患者也有近30%的機會被診斷出體內有尿路結石。結石引起的常見症狀，包括泌尿道感染、血尿、頻尿、急尿、惡心、腰痛等，而結石阻塞泌尿系統，還可能引起腎臟水腫、腎臟功能衰竭等情況。

陳鵬說，結石卡在泌尿系統或經常反覆的泌尿道感染，可能對腎臟功能造成不可逆影響，且有一定的復發機率，因此宜注意日常生活的保養，包括每天補水量約2000cc到3000cc，飲食上要注意三餐均衡，多吃蔬果且避免太鹹的食物，並適量攝取雞鴨魚豬肉等動物性蛋白質。