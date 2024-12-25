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旅宿業不得提供衛生備品 明年上路
自明年元旦起，觀光旅館、民宿等旅宿業者，不得主動提供個人衛生用品，鼓勵消費者自備。環境部表示，每年預計可以減少四點六億個小包裝旅宿用品，一年可減碳約二五○○公噸。
環境部表示，根據明年將上路的新法規定，旅宿業者須將小於一八○毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵自備。
環境部長彭啓明表示，網路分析，約有六成民眾支持該項政策，每年預計可減少四點六億個旅宿用品。
環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，為協助業者減少使用塑膠瓶裝水，環境部將提供補助措施鼓勵業者減少瓶裝水的使用，若業者達成減量目標，每案可申請三萬元補助。
交通部觀光署副署長林信任說，星級標準今年已修改標準，例如先前飯店房間有備品為加分項，但在環保減塑下有備品反而是扣分，明年將依此修正標準來評鑑。
綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，呼籲環境部將限制提供寶特瓶瓶裝水納入政策規畫，觀光主責部門應重點稽查業者是否落實。
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