聽新聞
0:00 / 0:00
旅宿業不供個人衛生用品 業者：支持但難降價
明年元旦起，旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，不少消費者關心房價是否會因此調降。對此，旅宿業者直言，各項成本仍增加，預期不會因此調降。
中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，對於政府減塑政策都樂觀其成，但現在環境部是設立母法，再由各縣市依地方自治法訂定細節，這對連鎖飯店會比較辛苦。
卓倩慧表示，一次性備品過去就沒有把成本反映在房價上，取消後反而要求業者降房價不太公平。
台北福華大飯店則說，明年起將不主動提供一次性備品，若客人有需求仍可跟櫃台領取，但若需要比配額更多的部分，則收取每份八十元，主要可能著重在需要跟客人溝通，至於房價則不會因此調整。
對此，多數消費者認為影響不大，陳姓民眾表示，洗髮乳、沐浴乳改為大瓶裝，使用更方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言