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旅宿業不供個人衛生用品 業者：支持但難降價

聯合報／ 本報記者／連線報導

明年元旦起，旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，不少消費者關心房價是否會因此調降。對此，旅宿業者直言，各項成本仍增加，預期不會因此調降。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，對於政府減塑政策都樂觀其成，但現在環境部是設立母法，再由各縣市依地方自治法訂定細節，這對連鎖飯店會比較辛苦。

卓倩慧表示，一次性備品過去就沒有把成本反映在房價上，取消後反而要求業者降房價不太公平。

台北福華大飯店則說，明年起將不主動提供一次性備品，若客人有需求仍可跟櫃台領取，但若需要比配額更多的部分，則收取每份八十元，主要可能著重在需要跟客人溝通，至於房價則不會因此調整。

對此，多數消費者認為影響不大，陳姓民眾表示，洗髮乳、沐浴乳改為大瓶裝，使用更方便。

消費者 溝通 飯店

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