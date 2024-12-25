長照3.0未納住宿機構 衛福部擬補助人力

台灣明年進入超高齡社會，目前共十萬名重度失能長者在住宿式機構受到照護，人數將逐年增加，民間福利團體建議，將住宿式機構納入未來三點○服務及給付項目，才能減輕家屬負擔。

立委林月琴昨舉辦「機構住宿式服務如何納入長照三點○體系公聽會」，吸引各地住宿式機構團體到場參與。業者賴添福表示，目前以照顧服務模式區分，長照二點○服務五十點五萬人，接受外籍移工照顧近廿二萬人、住宿機構照顧十萬人，家人自行照顧約四萬多人。

賴添福表示，現行住宿式機構面臨三大問題，包括人力短缺、經營成本提高，以及長照服務申請及給付排除住宿式機構，希望衛福部儘速將住宿式機構服務納入長照服務申請及給付辦法對象，提高經濟弱勢安置費用，布建更多人力資源。

家庭照護者關懷總會秘書長陳景寧表示，去年針對一六三六名十八歲以上民眾進行調查，八成受訪者認為住宿機構數量不足，九成覺得政府每個月補助一萬元，金額不足；在照顧型態上，選擇自己顧家人的比率為百分之卅五，採居服員照顧為百分之卅三，住宿機構照顧是百分之卅，希望政策跟上腳步。

陳景寧說，最近長照悲歌事件中受害的被照顧者大多為重度失能者，建議政府將住宿機構納入長照三點○，針對重度失能者或住家附近沒有足夠長照資源者優先提供照顧服務。

對此，衛福部次長呂建德表示，未來人力規畫朝向照服員分級模式，著手補助住宿型機構聘請外籍看護；另向財政部爭取財務預算，並針對中重度患者研議長照保險制度。

對於各縣市於住宿式機構設有收費上限，衛福部表示將檢討收費上限制度，是否有打開的可能性。