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免巴氏量表增53萬人符合資格 家總：恐現搶工潮

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導

「就業服務法」第四十六條修正案一旦通過，未來八十歲以上免巴氏量表評估即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，政策若通過後，現有廿二萬七千多個需要聘雇外籍看護的家庭，將面臨五十三萬名健康長者「加碼搶工潮」，迎來一場災難。

全國八十歲以上人口約九十一萬，扣除四點六萬人住長照機構、廿七萬人使用長照二點○的居服員與日照服務，以及已聘雇外籍看護工的六點五萬人，預估修法後，共有五十三萬名健康長者擁有聘雇外籍看工資格。

陳景寧說，如以聘雇率為百分之十至卅估算，每年新增外籍看護人數達五萬三千人至十五萬九千人，但台灣每年平均只新增一萬名外籍看護。

陳景寧指出，去年失能、失智與身心障礙者約八十六萬人中，四分之一聘雇外籍看護，目前家庭聘雇外籍看護需經巴氏量表評估，中重度失能者才能聘雇；相較之下，照顧健康長者工作輕鬆，只需備餐、陪伴等，外看當然會轉向好照顧的個案。

陳景寧表示，新制通過後，全國現有廿二萬七千多個因中重度失能患者而聘雇外籍看護家庭將首當其衝，看護工紛紛走人，轉向照顧健康長者，這將讓原本已是弱勢、不穩定的「脆弱人群」家庭照顧大亂，提升悲劇風險。

「醫療進步，許多八十歲以上長者仍很健康，未必已經失能。」身心障礙聯盟秘書長洪心平說，大幅放寬外看聘用資格，恐形成「年齡到了、錢夠了，就聘用外看」等錯誤觀念，外籍看護工可能成為家庭幫傭。此外，長輩如果「茶來伸手、飯來張口」，還可能加快退化速度。

洪心平表示，一旦打開外看聘用的大門，就難以收回，希望立委三思。即使法案通過，也應擬定配套，設法保障極重度身障民眾，讓需要廿四小時看護服務的民眾優先使用資源。

家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟、台灣社會福利總盟共同呼籲，如果沒有配套，將給國人帶來更大危機，一旦發生'悲劇誰該負責，呼籲全國家庭照顧者站出來，打電話給選區立法委員，阻止照顧悲劇。

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