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故宮百年 解密翠玉白菜爆紅史

聯合報／ 記者陳宛茜／ 台北報導

故宮明年迎來百年院慶，故宮院長蕭宗煌昨宣布「故宮100+」系列展覽與文創小物，故宮除了規畫數款白菜公仔，也爬梳身世，發現白菜娘娘百年前首次在紫禁城展出時便大受歡迎，來台後，得到南韓前總統朴正熙的稱讚，製成郵票後更創下三五○萬張的發行量，正式躍上人氣國寶寶座。

「故宮一百不是句點，而是起點。」蕭宗煌說，故宮百年文創小物目前已規畫七十多個，包括手捧小魚象徵「百財有餘」的「翠白白」、用乾隆詩集封面做成的茄芷袋、暗喻「滿漢大餐」的聯名泡麵等。他表示，已調降故宮原本所收的百分之三權利金，希望吸引更多文創業者設計故宮百年文創小物。

明年十月於故宮南北院同步展出的「甲子萬年」，策展團隊重新爬梳故宮文物的身世，並著眼於故宮在台灣七十五年的發展。鎮院三寶的北宋范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」將首度赴故宮南院展出，並規畫發行南北聯票，與航空、高鐵、旅館業者推出套裝行程。

故宮副院長余珮瑾指出，翠玉白菜成為人氣國寶，可以作為故宮文物「在地化」的見證。根據故宮耆老那志良的回憶錄，翠玉白菜首次展出是一九二八年在紫禁城齋宮玉器陳列室展出，沒想到它一鳴驚人、在北平已是人見人愛。

之後翠玉白菜跟著七十萬件國寶千里赴台。一九六六年故宮北院開館甫滿一年，朴正熙訪台四天期間，逛故宮時特別讚美翠玉白菜「非常精緻」，總統的加持讓翠玉白菜「黃袍加身」。一九六八年中華郵政首次發行古物郵票，翠玉白菜當頭牌和其他五件文物一起登上郵票，創下三五○萬張的驚人發行量，翠玉白菜的人氣國寶之路從此展開。

國寶 故宮南院 翠玉白菜

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