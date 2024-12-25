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流感進入流行期 估單周10萬人次就診

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

近期氣溫驟降，呼吸道病毒更加活躍，上周類流感就診人次達到九萬四千餘人次，比前一周增加百分之十七，本周恐怕上看十萬人次，估本周進入流行期，預計明年春節前後達疫情高峰。

疾管署發布最新「我國長者流感疫苗接種政策成效評估研究報告」，結果證實，六十五歲以上成人族群如果於上一個流感季曾接種流感疫苗，可有效降低發重症及全死因等風險。

該研究團隊將四一八萬餘名六十五歲以上長者分為疫苗接種組、對照組，分析二○二三年十月至二○二四年二月期間，接種疫苗對於實驗室確診流感就醫、併發重症及死亡等保護力。

結果顯示，曾經接種流感疫苗，讓六十五歲以上長者因確診流感就醫及併發重症之保護力，分別提高百分之三十三點五、百分之七十五點一，而三十天內全死因死亡保護力更達百分之六十五點七。

不過，疾管署發現，截至十二月十六日，今年公費疫苗總接種數五六二點六萬劑，整體疫苗使用率約百分之八十五，與去年同期相較，約少了五十萬劑疫苗。呼籲民眾盡快施打疫苗，做好準備。

流感疫苗 疾管署 確診

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