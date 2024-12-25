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逾65歲免健保費？ 衛福部暫緩

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

在野黨立委提案修法年滿六十五歲者免繳健保費，原本預估明年上路，不過，衛福部昨在立院決定暫緩，提出行政評估，盼尋民意最大共識。

立法院院會昨審理「老人福利法」修正草案，其中包含讓所得稅級距未達百分之二十的六十五歲以上族群免繳健保費，由中央政府補助。衛福部從去年起多次表態，不建議修法，研擬採取六十五歲以上無業長者健保費擬有條件補助。

衛福部社家署代理署長周道君表示，原本希望補助無業無依長輩，來幫助最需要支持的族群，但民意機關提出補助六十五歲以上長者方案，以致無業無依長輩補助健保方案討論暫緩，希望優先針對立院方案，提出行政評估，尋求民意最大共識。

台灣社會福利總盟昨發布聲明稿，呼籲立法院停止老人福利法修正案討論，質疑「每月淨所得十點五萬的老人，需要健保費補助」？社福總盟秘書長孫一信表示，如修法通過，全台將有三六二萬五二一○位長者獲補助健保費，約八成三老年人不需再繳健保費，嚴重違反公平性原則。

孫一信舉例，人身保險和軍公、教、勞保給付或其他退休金形式給付免納所得，且依規定可減除各項免稅額、一般扣除額、特別扣除額之後才是淨所得，據以區分納稅人屬於何種課稅級距，依一一二年所得淨額稅率推算，修法後所得淨額每年一二六萬、每月十點五萬以內即可獲得補助，將加深世代不公義。

老人福利聯盟說，國內高齡人口多，若以單一條文修法開放福利，可能讓民眾覺得這是對高齡族群開支票；若無對應配套，恐造成世代衝突與高齡歧視。

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