4癌+HPV病毒 明年擴大公費篩檢

一一一年癌症登記報告顯示，當年度新發癌症人數達十三萬二九三人，較前一年大增八五三一人，為降低國人癌症發生率及死亡率。國健署宣布，自一一四年起，放寬肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌等癌症篩檢年齡，另加人類乳突病毒檢測服務，以期早期發現、早期治療。

國健署長吳昭軍表示，一一二年政府補助五項癌症公費篩檢，服務人次達四八七萬，發現一萬一千多名癌友、五萬兩千多名癌前病變個案，累積拯救六點三萬條人命，國人滿意度達六成。

為達到「二○三○年達到癌症標準化死亡率減少三分之一」目標，明年一月起，國健署擴大多項癌症篩檢範圍，預算上看六十八億元，其中以大腸癌糞便潛血檢查項目影響人數較多，從現行五十至七十四歲，放寬至四十五至七十四歲，及四十至四十四歲具有家族史者。

在肺癌部分，現行每二年一次「低劑量電腦斷層檢查」（ＬＤＣＴ），年齡放寬至四十至七十四歲女性及四十五至七十四歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者。重度吸菸史部分，則針對五十至七十四歲吸菸史增列每年≧二十包以上者，每案補助四千元。

至於乳癌，每二年一次乳房Ｘ光攝影檢查，延伸年齡擴大對象四十至七十四歲的女性。每三年一次子宮頸抹片檢查則增列二十五至二十九歲女性。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，明年度另新增ＨＰＶ檢測，當年齡達卅五歲、四十五歲、六十五歲等女性，可進行一次人類乳突病毒檢測；再者，一一四年九月起，全台國中二年級男生將可免費接種ＨＰＶ疫苗，降低頭頸癌風險。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，過去卅年，台灣透過抹片篩檢降低百分之七十子宮頸癌發生率，但目前子宮頸癌發生率為十萬分之八，高於世界衛生組織所認可的十萬分之四。為了降低子宮頸癌風險，衛福部提早抹片年齡、增加ＨＰＶ篩檢等，希望女性踴躍接受篩檢。