健保餅做大 改善癌藥困境

總統賴清德上任後，提出「二○三○年癌症死亡率下降三分之一」健康台灣願景，癌症精準醫療也是政府力推政策，但健保因總額限制，病患只能陷入「要錢、要命二選一」困境。新光醫院行政副院長洪子仁表示，醫療支出是投資，而非成本，政府須加大力道投資醫療、健康領域，才能跟上世界潮流、改善上述醫療困境。

「健保改革仍是根本！」癌症希望基金會副執行長嚴必文直言，在健保資源有限的情況下，目前藥物給付考量往往只著重於財務衝擊，然而癌症病患的無惡化存活期、家庭照護等生活品質相關指標都應該納入考量，期待在健保總額預算協商時，各方能秉持專業，貼近病患需求，改善癌藥用藥被迫屈就、瘦身等不合理狀況。

洪子仁認為，像慢性淋巴性白血病患者，因健保給付受限，多數治療選項受限，其根本問題在於，目前台灣經常性醫療健保支出約占ＧＤＰ（國民生產毛額）的百分之六，健保總額預算僅其中一部分，與日、韓相比，醫療、健康投資明顯不足，這部分若與鄰國並駕齊驅，病患就能擁有更多用藥機會。

洪子仁也強調，為呼應賴總統健康台灣的願景，除了將具成效的創新藥物納入健保，加快與國際治療指引接軌，並以合理給付擔任癌症重要角色的個案管理師，才能落實癌症患者 「全人、全程」照護。