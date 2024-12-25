慢性淋巴性白血病 同病不同命

「這些高齡病患，無法使用標靶藥，只好反覆化療，因年長、身體機能衰退、多重慢性病纏身，治療格外辛苦！」和信治癌中心醫院幹細胞移植與細胞治療部主任譚傳德觀察到，由於健保給付限制，不少血癌高齡病患即使需要標靶治療，卻「有藥用不起」，被迫忍受化療折磨，尤其是越年長的病患，化療副作用更難以承受。

「有些病患可能一輩子沒機會用標靶藥！」譚傳德解釋，慢性淋巴性白血病（簡稱ＣＬＬ）為血癌之一，病患多高齡族群，約一成帶del-17p基因變異、近兩成九為ＩＧＨＶ無突變族群，這群病患通常屬於高風險族群，預後也不好。

此外，ＩＧＨＶ未突變病患的預後比較差，卻未能與del-17p基因變異病患享有相同健保給付條件，形成「同病不同命」治療困境。現行健保給付僅涵蓋del-17p基因變異族群一、二線治療，導致ＩＧＨＶ無突變族群，以及近五成三無任何基因變異的病患，在一至三線治療均無健保標靶藥可用，自費負擔沉重，亟需政策重視，為這些抗癌病患提供公平治療機會。

衛福部一一一年癌症登記報告顯示，六十五歲以上族群占癌患人數近半，七十歲以上已超過三分之一，研究顯示，因代謝藥物能力衰退、年長共病，加上活力較差，年長者面對化療副作用、藥物毒性侵襲，較為脆弱。

根據ＮＣＣＮ（美國國家綜合癌症網絡）、ＥＳＭＯ（歐洲腫瘤學會）等國際治療指引，慢性淋巴性白血病患無論是否帶基因變異，都應優先使用標靶藥ＢＴＫ抑制劑，以減少傳統藥物副作用，並幫助提升生活品質。研究也顯示，與化學治療相比，使用標靶治療的患者，不僅癌症惡化、再復發風險下降五成八，也較不會因藥物副作用過大而中斷治療。

譚傳徳分享，一名女性病患在四十多歲罹患慢性淋巴性白血病，接受治療後病情穩定，近六十歲疾病復發、轉趨兇猛，化療失效後，她因疾病而嚴重貧血，須反覆就醫輸血，後來咬牙自費使用標靶藥ＢＴＫ抑制劑，症狀才好轉，且能種菜、享受田園生活。

癌症希望基金會副執行長嚴必文分析，高齡病患多需家人照顧，但家人可能因工作無法陪伴就醫，對於疾病轉移、復發風險如影隨形，病患、家人更承受高度情緒壓力，若病患及時獲得適合、副作用較少治療，不僅可維持良好生活品質，也可減輕家庭照護負擔。

不過，日前該基金會統計發現，近五年來，雖有四十八項癌症新藥納健保，但其中六成七藥品的健保給付條件遭限縮，包含血癌十六項新藥全遭限縮，嚴必文指出，因健保受限而被迫放棄治療的病患中，很多家屬想賣房、拿退休金當醫療費，但病患常不忍拖累家人，尤其像慢性淋巴性白血病等好發於高齡的疾病病患，更是如此，為了減少家庭負擔，近五成三無任何基因變異的病患只好接受化療等方式，這也是目前健保制度下血癌病患所面對的無奈困境。

譚傳德認為，ＢＴＫ抑制劑已被全球廿七個國家列為慢性淋巴性白血病一線治療藥物，並有卅個國家將其納入二線給付，用於治療復發性或難治型慢性淋巴性白血病（rrCLL），若已有科學實證，應至少讓患者一輩子有一次使用標靶藥機會，較符合公平、正義原則。

嚴必文也呼籲，面對高齡、相對弱勢的高風險族群，延長無惡化存活期、提升晚年生活品質及降低復發風險，皆為健保政策重要考量，若健保給付條件符合國際治療指引，不僅與全球接軌、有助減輕醫療負擔，病患生活品質也可獲得改善。