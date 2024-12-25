80歲擬免評巴氏量表…用年齡一刀切 醫界憂申請浮濫

在野黨立委提出年滿八十歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工，在藍白表態支持下，極可能於本周五完成「就服法修正草案」三讀，完成修法。但醫界擔心，屆時可能申請浮濫，希望採有限度開放，而非直接用年齡畫分，另應簡化巴氏量表申請程序，不致擾民。

去年五月三軍總醫院一名醫師在評估病患狀況後，未同意開立巴氏量表，慘遭病患家屬狂揍，當場倒地，頭部多處受傷，掀起了巴氏量表存廢的討論聲浪，當時部分臨床醫師希望全面開放高齡者申請外籍看護工，簡化程序，不想再承受家屬暴力威脅。

對於八十歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工一案，醫師公會全國聯合會贊成有限度開放，但需更細膩地處理，發言人、眼科專科醫師吳欣席建議，政府重新審視個案需求，與各專科醫學會討論放寬細節，並簡化重度失能者申請看護工的行政流程，不可直接以年齡一刀切開，年滿八十歲可作為申請看護工評估加分項目，而非全面放寬免除評估。

吳欣席表示，門診中許多視力極差的病人，生活無法自理，卻不符合巴氏量表申請的看護工的資格。再者，不少重度失能者亟需申請看護工協助，卻因行動不便，無法至醫院接受評估。建議政府適度放寬及簡化申請方式，務實考量。

新北市立土城醫院神經內科科主任徐榮隆指出，巴氏量表主要評估對象為中風、脊髓損傷等肢體嚴重失能患者，以及重度失智個案，但這些患者不易出門就醫，政府理應放寬行政程序，避免讓患者及家屬舟車勞頓，也可減少不必要的醫療糾紛。

徐榮隆表示，家庭看護工理應滿足失能失智等被照顧者的醫療需求，政府務必設計好配套措施，避免申請浮濫。如果年逾八十歲者可直接申請外籍看護工，在人力有限的狀況下，除了打亂外籍移工的人力分配，還可能造成真正須要看護的重症患者找不到人照護。