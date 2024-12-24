故宮百年揭翠玉白菜爆紅之謎 這位南韓總統竟是推手

翠玉白菜是怎麼煉成為人氣國寶？故宮明年迎來百年院慶，故宮院長蕭宗煌今宣布「故宮100+」系列展覽與文創小物。翠玉白菜是其中亮點，故宮除了規畫數款白菜公仔，也爬梳白菜身世，發現白菜娘娘百年前首次在紫禁城展出時便大受歡迎，來台後得到南韓總統朴正熙的稱讚，製成郵票之後更創下萬張的發行量，正式躍上人氣國寶寶座。

「故宮一百不是句點，而是起點。」日前立委批評故宮迎百年院慶的文創小物缺乏亮點，蕭宗煌表示，故宮百年文創小物目前已規畫七十多個，包括手捧小魚象徵「百財有餘」的「翠白白」、用乾隆詩集封面做成的茄芷袋、暗喻「滿漢大餐」的聯名泡麵等。但他認為「最好的還沒設計出來」，敬請大家期待。他表示，已調降故宮權利金，希望吸引更多文創業者設計故宮百年文創小物。

明年十月於故宮南北院同步展出的「甲子萬年」，策展團隊重新爬梳故宮文物的身世，並著眼於故宮在台灣七十五年的發展。鎮院三寶—北宋范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」將首度赴故宮南院展出，並規劃發行南北聯票，與航空、高鐵、旅館業者推出套裝行程。

故宮副院長余珮瑾指出，翠玉白菜成為人氣國寶，可以作為故宮文物「在地化」的見證。根據故宮耆老那志良的回憶錄，翠玉白菜首次展出是1928年在紫禁城齋宮玉器陳列室展出，當時他把本來和翠玉白菜一起擺放於瑾妃房中的花盆、靈芝都移走，單單展出白菜，「不想它一鳴驚人、在北平已是人見人愛。」

之後翠玉白菜跟著 70萬件國寶一起千里赴台。1966年故宮北院開館甫滿一年，南韓總統朴正熙赴台進行四天訪問，逛故宮時特別讚美展出的翠玉白菜「非常精緻」。眾所皆知韓人喜歡吃泡菜，人人家中幾乎都有醃製的大白菜，朴正熙是否因為家鄉的飲食習慣而移情翠玉白菜不得而知，但總統的加持確實讓翠玉白菜「黃袍加身」。故宮人對翠玉白菜的國際魅力這下有了信心，決定將白菜當成行銷故宮的明星文物。

1968年中華郵政首次發行古物郵票，翠玉白菜當頭牌和其他五件文物一起登上郵票，創下350萬張的驚人發行量，翠玉白菜的人氣國寶之路從此展開。