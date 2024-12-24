主持癌症防治會報 卓榮泰盼加強檳榔防制推動廢園轉作

嚼食檳榔是罹患口腔癌、食道癌的重要因素之一，行政院長卓榮泰今主持癌症防治會報，會中請各部會從源頭輔導轉作、教育、宣導健康危害等面向，降低罹患口腔癌機率，並請農業部持續積極推動廢園轉作方案；衛福部現已預告檳榔健康危害防制法草案。

卓榮泰另提及，為落實總統賴清德「健康台灣」所提的「癌症三箭」，衛福部已積極推動提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金等政策，期望能在2030年，達到癌症標準化死亡率減少3分之1的目標。

此外，明年台灣將進入超高齡社會，卓榮泰指出，住宿型安寧療護需求將日益增加，請衛福部積極研議安寧訓練標準及服務對象，鼓勵醫療機構辦理安寧緩和醫療照顧及相關教育訓練，並督導地方衛生單位推廣安寧照護觀念，充實安寧照護支援量能。

卓榮泰指出，長照3.0已朝強化醫療照護一體化規劃，應以人為本，透過全生命周期觀點，從健康促進、延緩失能、健康照顧到安寧善終，提供居家、社區、醫療、社福、機構一體化的服務，請衛福部考量於居家與機構內擴大安寧緩和醫療的推動方式，協助病患善終。