長照3.0未補助住宿式機構服務 衛福部：將從三方面著手

台灣明年進入超高齡社會，年齡65歲以上人口將占總人口比例達20%，年長者使用長照資源情形增加，失能長者多入住住宿型機構。立委林月琴今天舉辦「機構住宿式服務如何納入長照3.0體系公聽會」，吸引各地住宿式機構團體到場參與，現場座無虛席。

衛福部表示，因應長照需求並減輕家庭照顧負擔，106年起推動「長期照顧十年計畫2.0」，由於長照2.0計畫部分績效指標已提前達成，依行政院指示於自115年起推動「長期照顧十年計畫3.0」，時時間為115年至124年。

苗栗縣私立海青老人養護中心執行長賴添福說，依長照需求人數推估，2025年將達到97.3萬人，包括50歲以上失智症者15.6萬人、50至64歲失能身心障礙者9.4萬人、未滿50歲失能身心障礙者8.1萬人、衰弱老人3.5萬人、50至64歲失能原住民8千多人，2026年合計更將突破百萬人。

賴添福說，目前以照顧服務模式區分，包括長照2.0服務的50.5萬人，接受外籍移工照顧約21.4萬人、住宿機構照顧10萬人，自行照顧約4萬多人。但住宿式機構面臨三大問題，包括人力短缺、經營成本提高，及目前長照2.0與未來3.0服務申請及給付排除住宿式機構，增加住民家屬負擔。

衛福部於住宿式機構政策，賴添福建議，應將住宿式機構服務納入長照服務申請及給付辦法對象，並提高經濟弱勢安置費用；檢討修正促參法重大公共建設租稅優惠條件的30%床位比率，增加民間資源投入誘因，布建更多人力資源，增加年輕人投入誘因、保護保幛中高齡員工等。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，失能是緩慢的過程，住在住宿式機構長輩的特色，多是家庭關係不佳、家庭照顧能力或人力不足，或具有低收、無依棄養的特殊身份等，應以人的需求觀點思考，提供醫療與長照的不斷鏈整合性照顧服務，政府應該多布建介於急性出院準備及長照間的亞急性照顧，順利銜接長照多元體制。

張淑卿說，政府應開放日間照顧或長照體系的住宿機構，包含護理之家、老服機構等，可以執行亞急性照顧，以提高可近性，並降低住民家屬的負擔及確保品質保證。

家庭照護者關懷總會秘書長陳景寧說，去年曾針對1636名18歲以上民眾進行調查，其中8成認為住宿機構的數量不足，9成認為每個月補助一萬元不足；至於，許多人認為，國人喜歡自己照顧家人，調查確實發現，選擇自己顧家人的比率為35%，採居服員照顧的有33%，住宿機構照顧為30%，顯示近年來，國人使用住宿機構的觀念已有改變，因此，相關政策上應該要跟上腳步。

陳景寧說，觀察最近發生的長照悲歌，受害的被照顧者多為重度失能者，因此，住宿機構納入長照3.0後，應針對重度失能者或住家附近沒有足夠的長照資源，應優先提供照顧服務，未來家總也會發展使用者評價機制，再搭配專家、學者進行評價，讓使用者的意見能被看見。

衛福部次長呂建德說，對於長照來說，最重要的就是人力、財源及品質評鑑，未來人力規畫將進行照服員分級模式，著手補助機構聘請外籍看護；財務方面將會向財政部爭取，也將會針對中重度患者研議長照保險制度。

呂建德話鋒一轉，目前財政收支劃分法確實會有影響長照推動，尤其是2025年財務受嚴重衝擊，呼籲大家應向自己選區的立委表達。至於，今天會議上多名機構代表指出，各縣市於住宿式機構設有收費上限，呂建德說，住宿機構收費上限會一併檢討，「一分錢一分貨」，必須給予民眾一個選擇；品質管控部分將結合科技，這部分將在長照3.0給予協助。