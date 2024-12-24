快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

黃春明電影小說集重出 看海的日子續集劇本首公開

中央社／ 台北24日電

作家黃春明有多部小說被改拍成電影，其中「看海的日子」更受到大眾喜愛及肯定，時隔40年續集電影劇本首度公開，並收錄在重新出版的「黃春明電影小說集」中。

小說集收錄7篇經典小說，包括「看海的日子」、「兒子的大玩偶」、「兩個油漆匠」、「蘋果的滋味」、「莎喲娜啦．再見」、「小琪的那一頂帽子」、「我愛瑪莉」。

根據聯合文學發布新書資訊，1980年代台灣電影界掀起一股風起雲湧的「新浪潮」電影運動，一群年輕新銳電影導演從文學作品汲取靈感，此一時期最為重要的便是黃春明的小說。

新書資訊指出，黃春明擅長將底層人物的悲哀與喜樂、既卑微又尊嚴的眾生相，活靈活現地寫出來。如「看海的日子」刻劃委身青樓卻意志堅強、不向命運低頭的妓女白梅；「兒子的大玩偶」裡孩子看到父親真面目竟認不得而大哭的荒謬與哀傷；「兩個油漆匠」則揭示了原住民族和老兵在現代化都市底下的扞格不適。

此外，黃春明亦有許多作品披露台灣在美日兩國經濟殖民下的社會圖像，如「蘋果的滋味」裡因車禍失去謀生能力的工人阿發一家，對咀嚼到洋人贈予的蘋果雀躍不已；「莎喲娜啦．再見」中被迫帶日本人到礁溪去嫖自己同胞姊妹的黃君；「小琪的那一頂帽子」、「我愛瑪莉」則描述小人物在工商社會下為了生存掙扎遭受經濟文化殖民的卑屈。

首度公開的「看海的日子續集電影劇本」，則描寫妓女白梅借種生下私生子，一心將他栽培長大成人，她不相信像她這樣出身、欠缺當一個母親條件的女性，孩子的將來就沒有希望。

小說 電影 黃春明

延伸閱讀

名導諾蘭超強卡司新片主題確定了　環球影業曝「神話動作史詩片《奧德賽》」

「那道光」登歐巴馬2024愛片 印度女性故事獲好評

男星過世9年「復活」！白袍巫師獻聲「魔戒」逼哭粉絲

「肥貓」鄭則仕曾負債7000萬！住貧民窟無人理　變老油條近況曝

相關新聞

不菸酒無病史…女子腹脹檢查竟罹「癌王」 醫揭常吃2食物出事

沒有吸菸飲酒等不良生活習慣仍患上「癌王」？台灣1名50歲女子，平日不菸不酒，也沒有慢性病和家族病史...

80歲免巴氏量未通過 身障盟：若通過恐排擠重度障礙者

立法院院會今天排審就業服務法修法草案，多位立委提案欲開放全國年滿80歲以上長者家庭申請外籍看護工，不過法案並未闖關成功。...

聘外籍看護免巴氏量表恐爆搶工潮 家總：六都首當其衝

「就業服務法」第46條修正案一旦通過，未來80歲以上免巴氏量表評估即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，政...

故宮鎮院三寶 2025年10月首度赴南院展出

故宮2025年迎百年院慶，今年北院先推高人氣展「大美不言」，並在明年1月移師南院。故宮院長蕭宗煌並預告，南院將首度展出鎮...

明回溫！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年有望乾爽稍冷

明天水氣減少、降雨趨緩，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天是未來1周天氣最穩定的一天，溫度逐漸回暖，北部高溫可達23度，但...

主持癌症防治會報　卓揆盼加強檳榔防制推動廢園轉作

嚼食檳榔是罹患口腔癌、食道癌的重要因素之一，行政院長卓榮泰今主持癌症防治會報，會中請各部會從源頭輔導轉作、教育、宣導健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。