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陳怡如書寫壺穴之家買賣事件 獲法律文學創作獎

中央社／ 台北24日電

第8屆法律文學創作獎日前公布成績，陳怡如以位在特殊地形的別墅買賣事件書寫「壺穴之家」一文，獲短篇小說組首獎；盧子樵以雨中逛超商的經驗及心情書寫「即期食品」，獲散文組首獎。

頒獎典禮於21日舉行，台北律師公會理事長張志朋致詞表示，2002年因薛欽峰律師發想而成立法律文學創作獎推動小組，並於2003年正式設獎，多年來因歷任理事長及理監事的支持，如今已邁入第8屆，歷年來得獎作品的高水準，亦廣受各界好評。

根據台北律師公會發布新聞稿，本屆主題為「那一年我撞上了法律」，共有86件作品參賽，包含散文組44件、短篇小說組42件。歷經初、複、決選3階段，最終評選出8位得獎者。

新聞稿指出，「法律文學創作獎」由台北律師公會主辦、法律文學藝術委員會執行，以鼓勵帶動台灣文學界或法律界從事探討法律的創作為目標，希望能發揮文學的影響力，重拾大眾對於人權、正義的理解與熱情。

本屆短篇小說首獎、陳怡如作品「壺穴之家」，聚焦新北以土城佈滿壺穴的龍泉溪畔別墅的買賣事件，串起一家三代的恩怨喜悲，評審認為作品敘事流暢、人物情感真摯，兼具文學性及法律性。

此外，評審獎得主、香港作家黃可偉，作品「FilmNoir」藉由角色對話自然呈現民主自由、國家暴力、公民不服從等價值對立，引領讀者思考其中的矛盾與權衡，與近日台灣時事相互映照。

散文組首獎、盧子樵作品「即期食品」，則刻畫敘事者冒雨逃難到超商的一連串心情，評審認為敘事分明、節奏極佳，巧妙的命題象徵不僅前後呼應，更完美勾勒出時空及身心靈狀態。

短篇小說組得獎者還包括Melchior「三二一之二」、潘丁菡「Am I Friend？」獲評審獎；蔡昀涵「歡迎光臨白月光博物館」獲特別獎；散文組得獎作品包括黃怡華「火燒孤島」獲評審獎；陳甘華「流浪者之歌」獲特別獎。得獎作品已集結為「法律文學創作獎作品集」一書出版發行。

台灣文學 文組 法律

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