桃機第3航廈自駕車恐延後 旅客運輸初期靠人駕駛

桃園國際機場今天確認在第3航廈的自駕車旅客運輸系統，因得標廠商成運汽車違反規定已通知解約，將重新招標，第3航廈完工後，自駕系統若還未上路，初期以有人駕駛的車輛替代。

桃園國際機場公司提出說明，19日發函成運汽車製造股份有限公司，終止「第三航站區旅客運輸系統工程」採購契約。

桃機公司說，第3航廈旅客運輸系統今年2月19日開工以來，因承包商整體工程整合不佳、提送細部設計文件未達應有標準，及未由行車管理系統的特定資格分包商參與細部設計，不符契約及及政府採購法等相關法令規定；經通知仍未改正，已違反契約相關規定。

桃機公司說，經設計顧問及總顧問提供意見，發函通知成運公司終止契約；後續將偕同總顧問及設計顧問辦理重新招標作業，積極趕進度。

桃園機場目前第1與第2航廈間，管制區內的旅客運輸是採用軌道系統的自動電車，也就是俗稱小捷運，因每年維護費用相當高，加上配合國家發展電動車，桃機公司規劃在第3航廈建置全長2.2公里的雙向專用道路及自駕電動巴士系統，行駛於第2與第3航廈間，經費約新台幣17.45億元，去年12月由成運汽車公司得標，原預計2026年11月完工，趕上第3航廈啟用。

不過，先前爆出成運汽車與分包商理立公司有糾紛，有立委多次質疑第3航廈的旅客運輸系統是否能如期完工，桃機公司認為成運汽車未能解決與分包商的爭議，已影響第3航廈旅客運輸系統進度，決定終止合約。

桃機公司希望第3航廈的旅客運輸系統進度，後續能加緊趕上，但並無把握，如果第3航廈工啟用後，旅客運輸自駕車系統還無法上路，桃機公司規劃初期以有人駕駛的車輛替代。

桃園機場第1與第2航廈的登機廊廳相通，未來第2航廈與第3航廈也如此，就是旅客經由登機廊廳可自由往返航廈間，但對部分轉機客來說，要轉搭的飛機可能停在不同航廈，搭運輸系統較方便，另外航空公司地勤人員可能有時需多次往返不同航廈間，搭運輸系統較省時。