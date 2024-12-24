主持癌症防治會報 卓榮泰促積極推檳榔輔導轉作

嚼食檳榔被認為是罹患口腔癌的重要因素之一，行政院長卓榮泰今天主持中央癌症防治會報時指出，部會應持續合作推動檳榔防制工作，積極從源頭輔導轉作、教育、宣導健康危害等面向，規劃完善周延的防制計畫。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持中央癌症防治會報，聽取檳榔管理進度、提高重要癌症篩檢率、提升癌症新藥可及性，以及強化住宿型機構安寧療護的推動等報告。

衛福部近日已經預告檳榔健康危害防制法草案，蒐集各界意見中。卓榮泰要求，衛福部在草案預告期間，應充分徵詢各專業團體、專家學者及相關部會意見，並向各界說明制定專法的主要任務，強化民眾有關檳榔對健康危害認知的宣導。

他也強調，嚼食檳榔為造成口腔癌、食道癌的主要成因之一，請部會持續合作推動檳榔防制工作，從源頭輔導轉作、教育、宣導健康危害等面向，規劃完善周延的防制計畫；並請農業部持續積極推動廢園轉作方案，加強轉作技術及產銷輔導，推動輔導轉作。

卓榮泰還說，為落實總統賴清德「健康台灣」所提的「癌症三箭」，衛福部已積極推動提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金等政策，期望能在2030年，達到癌症標準化死亡率減少1/3的目標。

台灣明年將邁入超高齡社會，卓榮泰表示，住宿型安寧療護需求將日益增加，請衛福部積極研議安寧訓練標準及服務對象，鼓勵醫療機構辦理安寧緩和醫療照顧及相關教育訓練，並督導地方衛生單位推廣安寧照護觀念，充實安寧照護支援量能。

他也提醒，衛福部應邀集相關領域學者專家及民間單位，共同討論安寧訪視頻率及訪視費用，並做合理調整，提升安寧病患照護品質。

卓榮泰也說，長照3.0朝強化醫療照護一體化規劃，應以人為本，透過全生命週期觀點，從健康促進、延緩失能、健康照顧到安寧善終，提供居家、社區、醫療、社福、機構一體化的服務，請衛福部考量於居家與機構內擴大安寧緩和醫療的推動方式，協助病患善終。