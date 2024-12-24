故宮院慶挑戰 2025南北院參觀人次盼達350萬

故宮2025年迎接百年院慶，參觀人次及遭凍結新台幣3.5億元的新故宮計畫預算均為挑戰。院長蕭宗煌期盼，南北院總參觀人次達350萬。北院正館修復及再利用計畫目前待文資局審議。

蕭宗煌今天於國立故宮博物院年度茶敘表示，參觀人數是明年一大課題，明年北院參觀人次期望達250萬，南院突破100萬人次，全年度南北院參觀人數以350萬人次為目標。以今年統計狀況來說，國內民眾參觀人次比國外多一點點，相較過去參觀族群以外籍觀眾為主的狀況來說，這也是好跡象。

去年兩岸邊境開放為熱門話題，故宮因而喊出南北院2024到訪人次達350萬的目標。故宮估計，今年北院參觀人次年底可達185萬餘，南院可破96萬。蕭宗煌說，無論明年兩岸有無開放，他認為明年仍要以350萬人次方向努力。

至於日前在立法院遭提案凍結3.5億元預算的新故宮計畫，故宮副院長黃永泰也分享相關進度，其中最受立委討論的故宮北部院區正館修復及再利用計畫，黃永泰說，目前仍審慎辦理，故宮已陸續召開「正館整建工程」4場說明會，北市府文化局已於11日審查，待文資會審議通過，再辦理細部設計作業。

對於各界擔憂正館玻璃帷幕入口恐有耗能問題，黃永泰表示，將督促設計單位確實辦理建築物外殼耗能量之檢討，以符合綠建築標章申請。而2025年將完工的工程包含北院圖書文獻大樓整建工程及研究大樓整建工程，其中圖書文獻大樓預計於2025年6月啟用，作為北院第二展覽區。

蕭宗煌表示，關於新故宮計畫凍結預算，未來將在立院專案報告，故宮秉持負責任態度，期望能透過說明解凍預算。