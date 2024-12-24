聘外籍看護免巴氏量表恐爆搶工潮 家總：六都首當其衝

「就業服務法」第46條修正案一旦通過，未來80歲以上免巴氏量表評估即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，政策若通過後，將造成22.7萬名需要聘僱外籍看護的家庭，面臨53萬名健康長者「加碼搶工潮」，對家庭照顧者不是利多而是災難。

陳景寧說，若新制立法通過後，將讓全國家中有中重度失能者，且已聘僱外籍看護的家庭首當其衝，這些家庭已是最弱勢、最不穩定的「脆弱人群」，家庭照顧將會大亂，提升悲劇風險，其中以台北市家庭外籍看護人數達3萬7249人最多，其次是新北市3萬7100人、台中市2萬4190人、高雄市1萬9856人、桃園1萬9756、台南市1萬3583人受害最深。

全國目前80歲以上人口約91萬，扣除4.6萬人住長照機構、27萬人使用長照2.0的居服員與日照服務，及已聘僱外籍看護工的6.5萬人，預估修法後將新增53萬名健康長者具備聘僱外籍看工資格，以聘僱率10%至30%估算，每年須新增外籍看護人數達5.3萬至15.9萬人，但台灣每年平均僅新增約1萬名外籍看護，人力完全供不應求。

陳景寧指出，去年失能、失智與身心障礙者約86萬人中，約四分之一聘僱外籍看護，目前家庭聘僱外籍看護需經巴氏量表評估，中重度失能者才能聘僱，其中不乏重癱、長期臥床、插管失能者；家庭照顧者因有外籍看護，才能穩定就業。但健康長者的照顧工作相對更輕鬆，如備餐、陪伴等，讓外看工作上可以「避重就輕」，且經濟條件較佳者可能加薪搶人。

「以巴氏量表評估長者能否聘請外看，確實十分擾民。」陳景寧說，建議應依長期照顧服務的「照顧管理評估量表」進行評估，若為重度失能者即可聘請，但如果讓健康長者加入搶工行列，往後重度失能者、身心障礙者照顧更為辛苦，最後只能進入住宿型機構接受照顧。

陳景寧說，未來法案若通過了，民眾將真正遇到「搶工」問題，家總會成立一個平台，收集大家遇到的問題再給予建議。家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟、台灣社會福利總盟共同呼籲，如果沒有配套的修法，將給國人帶來更大危機，一旦發生悲劇誰該負責，家庭照顧者站出來，打電話給選區立法委員，阻止照顧悲劇。

衛福部長照司副司長吳希文說，申請外籍看護應回歸長者失能、照顧需求等進行醫療專業評估，不應以年齡、巴氏量表為唯一標準，持續鼓勵有照顧需求者使用長照資源，減輕照顧者負擔。健康、亞健康長者可利用各類據點從事社會參與，預防及延緩失能，目前針對24小時住宿資源仍有不足將繼續布建。另，家庭照顧者支持服務據點提供照顧者支持團體及喘息服務等，減輕照顧負擔。